Hospices de Nuits-Saint-George, i grandi vini di Borgogna e charity al centro dell’asta n. 64

36 “pieces”, botti da 228 litri e una “feuillette” (da 114), della vendemmia 2024 di grandi vini di Borgogna, compresa la “Pièce de Charité”, che, per la prima volta in 64 edizioni, sarà di vino bianco, da una piccola parcella di Chardonnay, vitigno che, nel 2022, rappresentava appena il 5% (ovvero il Nuits-Saint-Georges 1er cru Les Terres Blanches, Cuvée Pierre de Pême 2024, che WineNews ha potuto assaggiare in anteprima, grazie ai campioni inviati da iDealWine.com, che organizza l’incanto), ma anche centinaia di bottiglie e di magnum di altre annate: ecco il catalogo dell’asta charity degli Hospices de Nuits-Saint-Georges, che sarà battuta il 9 marzo nello storico Chateau du Clos Vougeot (e on line sul portale drouot.com) e che, come come accade da anni, raccoglie fondi che vanno a sostegno degli ospedali civili della cittadina borgognona (nel 2024 furono raccolti oltre 2,2 milioni di euro), fondati nel 1270. Con i vini all’incanto che sono espressioni di un’annata 2024 che il direttore del Domaine des Hospices de Nuits-Saint-Georges, Jean-Marc Moron, definisce rara e difficile (9,5 ettolitri per ettaro la produzione, conto una media di 30 nelle annate “normali”), “pura”, capace di esprimere le varietà dai loro terroirs, e “classica”, con vini delicati e bilanciati, l’essenza dello stile della Borgogna. Tutto il ricavato dei lotti, come detto, servirà a finanziare l’attività degli Hospices, mentre il ricavato della ““Pièce de Charité” sarà devoluto all’associazione “Coucou nous voilou”, che si occupa di migliorare la vita dei bambini ricoverati negli ospedali.

Focus - Alcuni dei vini in catalogo nell’asta degli Hospices de Nuits-Saint-Georges n. 64 degustati da WineNews

Nuit-Saint-George 1° cru Les Terres Blanches Cuvée St. Bernard de Citeaux 2024 Hospice de Nuits

Fresco e invitante, si presenta al naso nitido e ricco di frutto rosso, poi un accenno di grafite seguito da nitidi toni floreali e di sottobosco, sapido e nervoso di acidità al palato, dai tannini fitti e vellutati, finale balsamico e di bella persistenza,

Nuit-Saint-George 1° cru “ Les Maladiéres - Les Brulés” Cuvée Grangier 2024 Hospice de Nuits

Ampio e complesso il profilo olfattivo segnato da sentori di frutta rossa fresca, mentre la mineralità vira verso il calcareo, completato da sentori di fiori scuri e erbe mediterranee, fresco il sorso caratterizzato da un bel frutto rotondo assistito da tannini eleganti e ben estratti, di bella lunghezza il finale sapido e fruttato.

Nuit-Saint-George 1° cru “Les Didiers” Cuvée Jaques Duret 2024 Hospice de Nuits

Viola e ciliegia ad aprire un bouquet ampio e di raffinata complessità, a cui si aggiungono melograno, spezie, agrumi ed erbe aromatiche. Sapido e austero il sorso dagli aromi speziati, dotato anche di una bella spinta acida ad esaltare un bel frutto fresco e rotondo, lungo e leggermente balsamico il finale.

Nuit-Saint-George 1° cru Les Terres Blanches Cuvée Pierre de Peme 2024 Hospice de Nuits

Profondo e pieno al naso dai netti sentori di frutta e fiori rossi a cui si accompagnano più sbarazzine note balsamiche, e a renderlo ancora più complesso e piacevole anche pepe rosa ed erbe officiali, al palato si presenta sapido e dolce di frutto, con una elegante dote tannica nel bicchiere ancora in piena evoluzione, e un bel finale impreziosito da appena accennate note di agrumi rossi.

Copyright © 2000/2025