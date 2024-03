Hospices de Nuits-Saint-Georges, l’asta che apre il cuore: raccolti oltre 2 milioni di euro

Quando il vino fa rima con solidarietà. Va in archivio l’asta n. 63 dell’Hospices de Nuits-Saint-Georges, andata in scena allo Château du Clos de Vougeot, e che ha raccolto un totale di 2.281.500 euro, diventando la terza migliore asta nella storia degli Hospices de Nuits. Il Domaine des Hospices de Nuits-Saint-Georges è un ospedale e una tenuta vinicola fondata nel 1270, due secoli prima del suo famoso “vicino”, l’Hospices de Beaune, nato nel 1443. Meno conosciuti, ma altrettanto prestigiosi, gli Hospices de Nuits operano allo stesso modo, combinando una struttura medica funzionante con un’azienda vinicola di alta qualità.

Si tratta di una prestigiosa tenuta, estesa su 12,7 ettari intorno alla città di Nuits-Saint-Georges, che mette all’asta la sua intera produzione che comprende le denominazioni di Nuits-Saint-Georges (village), Nuits-Saint-Georges Premier Cru et Gevrey Chambertin (village). Nonostante un calo del 36% sui risultati dell’anno scorso (dove erano inclusi 10 pezzi in più), la vendemmia di quest’anno ha destato, comunque, un certo interesse. Basti pensare che la “Cuvée des Bienfaiteurs” (composta dall’assemblaggio dei vari cru) ha raggiunto il record di 68.330 euro (contro i 67.430 euro del 2023) in favore della Fondazione Clément-Drevon, il cui “ambasciatore” è l’attore Éric Laugérias; si tratta di un ente di beneficenza che sostiene la ricerca medica nella regione della Bourgogne-Franche-Comté, che lavora per migliorare l’accesso all’assistenza sanitaria, nonché la qualità, la pertinenza e la sicurezza di tale assistenza. Anche la seconda edizione della Cuvée Hugues Perdrizet Nuits-Saint-Georges Premier Cru Les Saint-Georges Vieilles Vignes, ottenuta da una selezione delle vigne più vecchie della tenuta, ha toccato la cifra record di 60.000 euro (contro i 40.000 euro del 2023), si tratta del vino che ha strappato la quotazione più alta.

La generosa vendemmia 2023 ha permesso di mettere all’asta 150 pièces, che coprono 19 diverse cuvée che rappresentano la diversità e l’autenticità di ogni cru. La vendita dei 18 vini rossi ha raccolto 2.220.500 euro, in calo del 36% sul 2023, mentre l’unico vino bianco (Nuits-Saint-Georges Premier Cru Les Terres Blanches, cuvée Pierre de Pême) è stato aggiudicato per 61.000 euro, 38% in meno sulll’edizione n. 6. Il prezzo medio di aggiudicazione dei vini rossi (18 su 19 proposti), è stato di 15.750 euro, in calo del 29% su un anno fa.

