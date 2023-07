I campioni del mondo mangiano spaghetti: la Nazionale di volley testimonial della pasta italiana

Saranno i campioni del mondo della Nazionale azzurra di volley, guidati dal coach Ferdinando De Giorgi, i protagonisti della campagna di comunicazione integrata per la promozione della filiera della pasta italiana, promossa dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, insieme ad Ismea e in partnership, con la Fipav (Federazione Italiana Pallavolo).

“La pasta, integratore di felicità” è lo slogan della campagna, che include uno spot tv girato nel ritiro di Cavalese (che da settembre sarà on-air sulla tv nazionale), uno spot radio e una serie di reel e stories pensati per i social network, che vedono protagonista l’intera Nazionale maschile di volley capitanata da Simone Giannelli, con i giocatori nell’inedita veste di cuochi guidati dal carismatico coach De Giorgi. La campagna media integrata si completa con una serie di annunci stampa e online su importanti testate nazionali generaliste, sportive e del settore food e con una presenza negli appuntamenti di riferimento del volley italiano, come il Campionato italiano di beach volley, il Volleys3 per la promozione del volley nelle scuole primarie e secondarie e nelle società sportive, e il Trofeo delle Regioni. L’iniziativa, preceduta dal tour #adessopasta che in dieci città italiane ha proposto degustazioni di pasta con dimostrazioni gastronomiche e giochi interattivi, è stata lanciata oggi a Roma, al Coni, dal Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e dal Ministro per lo Sport Andrea Abodi. “Sport e buona alimentazione sono i segreti per garantire benessere e questa è la ragione che ci ha spinto a promuovere insieme queste due attività, quella di utilizzare al meglio il nostro cibo e ovviamente valorizzarlo insieme all'attività sportiva” ha dichiarato il Ministro Lollobrigida.

L’Italia è leader mondiale nella produzione di pasta, con oltre 3 milioni di tonnellate di prodotto (pari al 22% della produzione complessiva a livello mondiale) e un export di poco inferiore a 2,9 miliardi di euro. Da sola la pasta made in Italy soddisfa mediamente il 30% della domanda globale, e vede tra i suoi principali acquirenti Germania, Francia, Regno Unito e Stati Uniti. All’immagine iconica della pasta, in Italia e nel mondo, si affianca quindi uno sport, il volley, che in Italia è secondo solo al calcio per interesse (7 milioni gli appassionati, 1,2 milioni i praticanti, oltre 330.000 i tesserati) con le Nazionali maschili e femminili che hanno fatto la storia di questo sport, dominando le competizioni mondiali: 6 medaglie olimpiche maschili, 5 ori mondiali (4 maschili e 1 femminile), 2 argenti mondiali (1 maschile e 1 femminile). La pasta è alla base della piramide alimentare, cardine della dieta mediterranea, gratifica il nostro gusto ed è amata da nutrizionisti e sportivi, perché al tempo stesso energetica e leggera. Inoltre, stimola le endorfine, alimentando il nostro buonumore, ed è “smart” per natura: versatile in cucina, facile da preparare, emblema di convivialità e la sua impronta ambientale è fra le più basse del mondo.

“Una corretta alimentazione, abbinata a una costante e regolata pratica sportiva, contribuisce al miglioramento della qualità della vita delle singole persone, ma anche delle comunità - ha commentato il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi - e, d’altro canto, lo sport rappresenta un veicolo di comunicazione formidabile e non possiamo non utilizzarlo anche per promuovere i corretti stili di vita e una corretta alimentazione. Dobbiamo fare in modo che anche grazie alle eccellenze dello sport, comprese le Nazionali, come è stato fatto con la Pallavolo, si riescano a veicolare i concetti dell’educazione alimentare che consentano di migliorare il benessere psicofisico. La relazione tra lo sport e l’alimentazione sarà sempre più importante. In questo rapporto, la pasta rappresenta il miglior alleato dell’atleta, dà energia e forza, e produce, proprio come sottolinea lo spot, buonumore”.

“La pallavolo è uno sport di bellezza, armonia e di grande energia - ha dichiarato Paolo Barilla, presidente Unione Italiana Food e vicepresidente del gruppo Barilla - ed essere al fianco delle ragazze e dei ragazzi della Nazionale è per noi motivo di orgoglio. Collaborare insieme al Governo, al Ministro Lollobrigida e al Coni per la valorizzazione della pasta, che è l’emblema del cibo italiano, è la maniera migliore per fare sistema e promuovere l’Italia nel mondo”.

