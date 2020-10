“I Masanielli” di Francesco Martucci è la migliore pizzeria d’Italia e del mondo per “50 Top Pizza”

Questa volta il gradino più alto del podio non è stato condiviso ma se lo prendo per intero “I Masanielli” di Francesco Martucci, che è stata giudicata la migliore pizzeria d’Italia e del mondo, secondo 50 Top Pizza 2020, riconoscimento arrivato con la pubblicazione della celebre guida on-line di settore. Il locale di Caserta rimane al comando da solo dopo l’ex-aequo del 2019, condiviso con “Pepe in Grani” di Franco Pepe (Caiazzo) che scende dunque per la prima volta in seconda posizione dopo tre anni da primo della classe. In terza piazza “I Tigli” di Simone Padoan (San Bonifacio, Vr) che può esultare anche per il premio speciale di pizzaiolo dell’anno. Ai piedi del podio il locale di Ciro Salvo, “50 Kalò di Ciro Salvo Pizzeria” e “La Notizia 94”, del pizzaiolo Enzo Coccia, entrambe di Napoli. Nella top 10 la Campania compare sei volte (e ben sedici nell’intera classifica), confermando la grande tradizione della regione per uno dei piatti italiani più amati nel mondo. Ma la pizza è un piatto che tocca vette di eccellenza in lungo e largo nel Belpaese visto che tante regioni della Penisola sono rappresentate in classifica. Dietro la Campania, troviamo Lazio, Lombardia e Toscana (6), Veneto (4), Piemonte, Sardegna e Sicilia (2) e infine Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Liguria, Marche e Puglia (1).

Focus – La Classifica Italia 2020 - 50TopPizza

1 I Masanielli - Francesco Martucci (Caserta)

2 Pepe in Grani (Caiazzo, CE)

3 I Tigli (San Bonifacio, VR)

4 50 Kalò di Ciro Salvo Pizzeria (Napoli)

5 La Notizia 94 (Napoli)

6 Francesco & Salvatore Salvo (Napoli)

7 Seu Pizza Illuminati (Roma)

8 Dry Milano (Milano)

9 ’O Scugnizzo (Arezzo)

10 Le Grotticelle (Caggiano, SA)

11 Apogeo (Pietrasanta, LU)

12 La Gatta Mangiona (Roma)

13 Patrick Ricci - Terra, Grani, Esplorazioni (San Mauro Torinese, TO)

14 Sbanco (Roma)

15 Le Follie di Romualdo (Firenze)

16 Fandango (Potenza)

17 Crosta (Milano)

18 IQuintili (Roma)

19 Grigoris (Mestre, VE)

20 10 Diego Vitagliano Pizzeria (Napoli)

21 Pizzeria Da Lioniello (Succivo, CE)

22 Sirani (Bagnolo Mella, BS)

23 Carlo Sammarco Pizzeria 2.0 (Frattamaggiore, NA)

24 Enosteria Lipen (Triuggio, MB)

25 Pizzeria Da Ezio (Alano di Piave, BL)

26 Giangi Pizza e Ricerca (Arielli, CH)

27 Cocciuto (Milano)

28 Pupillo Pura Pizza (Priverno, LT)

29 Ristorante Pizzeria Ciarly (Napoli)

30 Framento (Cagliari)

31 Frumento (Acireale, CT)

32 Officine del Cibo (Sarzana, SP)

33 I Masanielli - Sasà Martucci (Caserta)

34 La Braciera (Palermo)

35 La Masardona (Napoli)

36 Le Parùle (Ercolano, Napoli)

37 Pizzeria Panetteria Bosco (Tempio Pausania, SS)

38 400 Gradi (Lecce)

39 Piccola Piedigrotta (Reggio Emilia)

40 Casa Vitiello (Tuoro, CE)

41 La Ventola (Rosignano Marittimo, LI)

42 Giotto Pizzeria - Bistrot (Firenze)

43 Gusto Divino (Saluzzo, CN)

44 Pizzeria 450° Pizza e Fritti di G. Iervolino (Pomigliano d’Arco, NA)

45 L’Osteria di Birra del Borgo (Roma)

46 Pizzeria Gigi Pipa (Este, PD)

47 Pizzeria Mamma Rosa (Ortezzano, FM)

48 La Cascina dei Sapori (Rezzato, BS)

49 Battil’oro (Querceta, LU)

50 Concettina ai Tre Santi (Napoli)

Focus - Italian Special Awards 2020

Pizza dell’Anno 2020 - PASTIFICIO DI MARTINO AWARD

Futuro di Marinara - I Masanielli di Francesco Martucci (Caserta)

Pizzaiolo dell’Anno 2020 - LATTERIA SORRENTINA AWA

Simone Padoan - I Tigli - San Bonifacio (VR)

Migliore Carta Dei Vini 2020 - CONSORZIO TUTELA PROSECCO DOC AWARD

50 Kalò di Ciro Salvo Pizzeria (Napoli)

Margherita dell’Anno 2020 - SOLANIA AWARD

La Notizia 94 (Napoli)

Miglior Servizio di Sala 2020 - LATTERIA SORRENTINA AWARD

Francesco & Salvatore Salvo (Napoli)

Pizza Dolce dell’Anno 2020 - D’AMICO AWARD

Pizza Colada - Seu Pizza Illuminati (Roma)

Pasticceria in Pizzeria 2020 - OLITALIA AWARD

Dry Milano (Milano)

Giovane Pizzaiolo dell’Anno 2020 - S.PELLEGRINO & ACQUA PANNA AWARD

Gennaro Police - ’O Scugnizzo (Arezzo)

Innovazione e Sostenibilità Ambientale 2020 - SOLANIA AWARD

Le Grotticelle (Caggiano, SA)

Migliore Carta delle Birre 2020 - BIRRIFICIO FRATELLI PERRELLA AWARD

Apogeo (Pietrasanta, LU)

Best Format 2020 - LATTERIA SORRENTINA AWARD

Crosta (Milano)

Pizzeria Novità dell’Anno 2020 - SOLANIA AWARD

IQuintili (Roma)

Frittatina di Pasta dell’Anno 2020 - PASTIFICIO DI MARTINO AWARD

Carlo Sammarco Pizzeria 2.0 (Frattamaggiore, NA)

Migliore Carta degli Oli Extra Vergine d’Oliva 2020 - BIRRIFICIO FRATELLI PERRELLA AWARD

Giangi Pizza e Ricerca (Arielli, CH)

Performance dell’Anno 2020 - D’AMICO AWARD

Ristorante Pizzeria Ciarly (Napoli)

Migliore Proposta dei Fritti 2020 - OLITALIA AWARD

Frumento (Acireale, CT)

Targa al Merito per l’Associazionismo 2020 - VOCE DI NAPOLI AWARD

Accademia Nazionale Pizza Doc

Focus - International Award 2020

Top Pizzeria in Japan 2020 - CONSORZIO TUTELA PROSECCO DOC AWARD

Pizzeria Braceria Cesari - Nagoya - Japan

Top Pizzeria in Canada 2020 - CONSORZIO TUTELA PROSECCO DOC AWARD

Via Tevere Pizzeria Napoletana -Vancouver - Canada

Top Pizzeria in Oceania 2020 - CONSORZIO TUTELA PROSECCO DOC AWARD

400 Gradi - Brunswick - Australia

Top Pizzeria in Asia 2020 - CONSORZIO TUTELA PROSECCO DOC AWARD - CIAK -

In The Kitchen - Hong Kong - China

Top Neapolitan Pizza outside of Italy 2020 - CONSORZIO TUTELA PROSECCO DOC AWARD 400 Gradi - Brunswick - Australia

Copyright © 2000/2020