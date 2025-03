I Paesi Ue concordi sulla nuova visione europea per l’agricoltura, pesca e sicurezza alimentare

I Paesi dell’Unione Europea hanno accolto con favore la nuova visione europea per l’agricoltura, pesca e sicurezza alimentare sottolineando, in particolare, l’importanza del ruolo strategico dell’agricoltura e della necessità di incoraggiare le nuove generazioni a intraprendere una carriera in questo settore. L’ordine del giorno del Consiglio Ue su Agricoltura e Pesca, nei giorni scorsi, a Bruxelles è stato un dibattito pubblico sulla “Vision for agriculture and food” pubblicata dalla Commissione Europea il 19 febbraio 2025 e, successivamente, si è svolto un pranzo informale che ha visto i Ministri della pesca confrontarsi sul futuro della Politica Comune della Pesca (Pcp), considerando la revisione in atto e gli obiettivi di semplificazione previsti dalla Commissione Ue in una visione più ampia per una pesca e un’acquacoltura europee più resilienti, competitive e sostenibili.

Il Consiglio Ue ha, inoltre, posto l’accento sulla necessità di migliorare la competitività e garantire redditi dignitosi agli agricoltori. “Sosteniamo pienamente gli obiettivi delineati nella visione per l’agricoltura e l’alimentazione, in particolare l’enfasi sul rendere il settore agroalimentare più competitivo, resiliente e attraente per le generazioni future di agricoltori. Ora è il momento di trasformare questa visione in realtà. Per raggiungere tale obiettivo, abbiamo bisogno di un bilancio appropriato e separato per la Politica Agricola Comune (Pac) che si basi su due pilastri. Il Consiglio è pienamente impegnato a portare avanti questo importante lavoro. Oltre alle discussioni a livello ministeriale, vorremmo anche avere un dialogo approfondito con le organizzazioni degli agricoltori: niente agricoltura senza agricoltori”, ha affermato il Ministro per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale della Polonia Czesław Siekierski, che detiene la presidenza di turno del Consiglio Ue

Infine, il Consiglio Ue ha evidenziato l’importanza di ridurre la burocrazia e semplificare le politiche, promuovendo al contempo innovazione e nuove tecnologie per il settore agroalimentare. Altre priorità cruciali includono il raggiungimento di un equilibrio tra sostenibilità ambientale, sociale ed economica. A questo proposito, diversi Ministri hanno accolto con favore un approccio maggiormente basato sugli incentivi per promuovere la transizione verso un’agricoltura sostenibile.

