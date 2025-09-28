Menu
EN
Notizie
Italia
Mondo
Non solo Vino
Edicola
La Cantina di WineNews
Su I Vini di WineNews
Su I Quaderni di WineNews
A Tavola
WineNews TV
Video
Audio
On Wine
Letto per voi
Newsletter
La Prima di WineNews
I Vini di WineNews
I Quaderni di WineNews
Italian Weekly WineNews
E inoltre
Dicono di noi
Chi Siamo
Sondaggi
Meteo
Seguici
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
LinkedIn
Domenica 28 Settembre 2025 - Aggiornato alle 10:23
Italia
Mondo
Non solo Vino
Newsletter
La Cantina di WineNews
Dicono di noi
Winenews TV
I Vini di WineNews
Home
›
Newsletter
›
I Vini di WineNews
I Vini di WineNews - N. 382
28 Settembre 2025, ore 09:00
Numero:
382
Tiratura:
12.000 Enonauti
Periodo:
Dal 28 Settembre al 4 Ottobre 2025
Vedi la Newsletter
In questo numero
I Vini
Palmento Costanzo, Doc Etna Rosato Rosa di Sei 2024
26 Settembre 2025
I Vini
Giovanni Aiello, Valle d’Itria Igt Verdeca Chakra Essenza 2022
26 Settembre 2025
I Vini
Terre d’Aenòr, Docg Franciacorta Extra Brut 2021
26 Settembre 2025
I Vini
Ridolfi, Doc Rosso di Montalcino 2023
26 Settembre 2025
I Vini
Bocelli 1831, Toscana Igt Rosso Terre di Sandro 2020
26 Settembre 2025
I Vini
Serra Ferdinandea, Doc Sicilia Rosato Nero d’Avola 2024
26 Settembre 2025
I Vini
Pio Cesare, Docg Barbaresco Pio 2021
26 Settembre 2025
I Vini
Domaine Faiveley, Aoc Mercurey Rouge La Framboisière Monopole 2023
26 Settembre 2025
I Vini
Secondo Marco, Doc Valpolicella Ripasso Classico Superiore 2019
26 Settembre 2025
I Vini
Gorghi Tondi, Doc Sicilia Catarratto Midor 2024
26 Settembre 2025
I Vini
Il Rintocco, Dop Colli Piacentini Monterosso Val d’Arda Dry Nontiscordardimé 2024
26 Settembre 2025
I Vini
Ettore Germano, Docg Barolo Cerretta 2021
26 Settembre 2025
I Vini
Cantina Vignaioli di Scansano, Docg Morellino di Scansano Roggiano Bio 2023
26 Settembre 2025
I Vini
Ricci Curbastro, Docg Franciacorta Dosaggio Zero Gualberto 2015
26 Settembre 2025
Zoom
Kohl, Succo di Mela Grand Cru
26 Settembre 2025
Ristorante
Abba - Milano
26 Settembre 2025