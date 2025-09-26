Giovanni Aiello, Valle d’Itria Igt Verdeca Chakra Essenza 2022

Terminati gli studi in enologia in Veneto, Friuli, California e Australia, Giovanni Aiello ha scelto di tornare alla sua Puglia per riscoprirne e rivelarne l’anima più intima e dare vita alla linea Chakra dalle etichette dipinte a mano. Chakra Essenza Verdeca proviene da una vigna secolare nel cuore del Canale di Pirro (tra Castellana Grotte e Alberobello), su terreno carsico calcareo-argilloso, a circa 300 m di altitudine, allevata ad alberello con piante centenarie. La vendemmia è manuale, con alcune uve raccolte in anticipo per realizzare il “pied de cuve” e favorire la fermentazione spontanea delle uve, parte diraspate e pressate delicatamente, parte sottoposte a macerazione sulle bucce. Il vino affina sulle fecce fini per 12 mesi con batônnage regolari, seguito da 6 mesi in bottiglia. Chakra Essenza è una Verdeca aristocratica e selvatica insieme, dal profilo vibrante di agrumi maturi, tra mandarino e bergamotto, fiori bianchi, camomilla e macchia mediterranea, con toni di mandorla fresca e miele, che lasciano al sorso il ruolo rinfrescante, scandito da un’acidità tesa unita ad una struttura sapida e minerale. Vino impulsivo ma meditativo, racchiude in sé il paesaggio arcaico pugliese della Valle d’Itria, l’arte e la poesia di una coltivazione eroica definita da una fragilità apparente, che rivela una grande energia vitale: permeato da tutto quell’amore che ha spinto Giovanni Aiello a tornare a casa.

(Chiara Giovoni)

