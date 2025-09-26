Abba - Milano

Il ristorante “Abba” a Milano vede sul ponte di comando della cucina lo chef Fabio Abbattista. Otto tavoli e cucina a vista in un unico ambiente e due i menu degustazione lo “0.1”, in 8 passaggi e lo “0.2” in sei tempi. La filosofia culinaria di Abbatista è riassunta nel trittico “prodotto - tecnica - gusto”, strettamente legato al rispetto della stagionalità, con le materie prime che arrivano sia da fornitori scelti in zona, che dalla Puglia, la Regione d’origine dello chef. I piatti pongono l’accento sull’autentico piacere della tavola, dove la golosità è sempre ben equilibrata e snellita da contrasti acidi e buon dosaggio tra temperature e consistenze. Ecco allora il raviolo, mustia e guanciale nero; l’insalata di barattiere e avocado; la melanzana laccata al mosto di fichi; la triglia di scoglio e pepe Timut; la seppia e topinambur; il risotto, pomodoro, sambuco e canocchie; lo spinacino di manzo alla brace, i fichi, ricotta montata e fava tonka e il soufflè alla nocciola, gelato al caffè e anice.

