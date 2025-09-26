Kohl, Succo di Mela Grand Cru

Il succo di mela Grand Cru è declinato in due versioni: Ananasrenette e Wintercalville. La prima è ottenuta da una mela di storica varietà che proviene dal nord Europa: gialla con sfumature verdi, con un aroma che ricorda l’ananas e con sentori di agrumi e ribes, produce un raffinato succo di mela di montagna per i momenti speciali. La seconda è ottenuta da una varietà di origini medioevali e diffusa in Normandia: di colore giallo dorato, diventa un succo speziato e aromatico, con caratteristiche note di pesca bianca, susina gialla matura e miele. A produrre questi originali e preziosi succhi di mela, l’azienda Kohl, posta nell’altopiano del Renon a nord di Bolzano. Con la linea Grand Cru, Thomas Kohl, il “deus ex machina” dell’impresa, arriva a creare i suoi capolavori: succhi di mela di montagna dalle rare varietà di mela Ananasrenette e Wintercalville. Allo stesso tempo, portando i suoi prodotti ad un livello tale da guadagnarsi il titolo di primo affinatore di succo di mela in Italia.

