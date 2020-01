I wine merchant britannici si mobilitano per l’Australia devastata dagli incendi

Anche il mondo del vino si mobilita per l’Australia - alle prese da settimane con il più grande fronte di incendi mai visto nella storia dell’uomo, che ha coinvolto direttamente il territorio vitivinicolo delle Adelaide Hills - e lo fa dalla Gran Bretagna, dove i protagonisti del commercio enoico, capeggiati da Gus Gluck, co-fondatore di Quality Wines, e David Glrave, fondatore di Liberty Wines, hanno donato decine di bottiglie, tra vecchie annate e grandi bottiglie d’Australia (tra cui una bottiglia di Tolpuddle 2015 Chardonnay, una di Henschke Hill of Grace 2013, una di Penfolds Grange Hermitage 1961, una di Clonakilla 2012 Shiraz/Viognier ed una magnum di Grosset Polish Hill Riesling 2017), che verranno battute all’asta online, dal 10 al 12 gennaio (si può partecipare qui). Il ricavato verrà destinato alla Wildlife Rescue Emergency Fund ed alla Red Cross Disaster Relief and Recovery Fund, in prima linea nel salvataggio di vite umane e nel far fronte alle fiamme.

