I “World Cheese Awards” incoronano il Parmigiano Reggiano: è il formaggio più premiato al mondo

Amato dagli italiani, simbolo dei prodotti Dop tricolore, il Parmigiano Reggiano è il formaggio più premiato al mondo: a decretarlo i “World Cheese Awards 2021”, gli Oscar del formaggio di scena nei giorni scorsi a Oviedo, in Spagna, che hanno visto partecipare 2.472 formaggi provenienti da 41 Paesi da ogni angolo del globo. La giuria internazionale, composta da 250 esperti, ha assegnato al Parmigiano Reggiano 126 medaglie e il record di 7 medaglie Super Gold, il massimo del riconoscimento, con la “Nazionale del Parmigiano Reggiano” (composta da 96 caseifici provenienti da tutte le province del comprensorio, 10 in più rispetto al 2019, arrivando ad essere la più grande missione collettiva mai intrapresa da un formaggio italiano all’estero) che si è portata a casa 111 medaglie di cui 6 Super Gold, 28 d’oro, 50 d’argento, 41 di bronzo.

“Abbiamo dimostrato ancora una volta le qualità di un formaggio unico al mondo - afferma Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano - un successo che è motivo d’orgoglio per tutta la nostra filiera che ogni giorno impegna migliaia di allevatori di 307 caseifici artigianali nella ricerca dell’eccellenza assoluta”. “Festeggiamo nel modo migliore i 20 anni di attività - commenta Gabriele Arlotti, ideatore della “Nazionale” - il Parmigiano Reggiano è premiato dall’Appennino alla pianura, in tutte le province dell’Area di Origine e nelle sue biodiversità: di Frisona, Vacche Rosse, Bianca Modenese e Bruna Alpina”.

Il Consorzio del Parmigiano Reggiano ha inoltre patrocinato un nuovo premio alla miglior produttrice di formaggi, che è andato alla vincitrice del “World Cheese Awards 2021”, la spagnola Silvia Peláez, della Queseria Quesos y Besos, per l’intensa attività di innovazione e qualità delle sue produzioni. Nella “tre giorni” a Oviedo in Spagna migliaia di visitatori si sono fermati dal Consorzio per fotografare la forma di Parmigiano Reggiano di 21 anni, uno dei formaggi più stagionati al mondo, che è stata messa all’asta per beneficenza sul sito internet della casa d’aste londinese Givergy.

