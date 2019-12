Il caffè espresso italiano si prepara a diventare Patrimonio Immateriale dell’Unesco

La cucina italiana e la sua tradizione gastronomica sono conosciute e amate in tutto il mondo, anche perché può vantare una vera e propria costellazione di prodotti d’eccellenza, tanto da essere riconosciuti come patrimonio dell’umanità. Dopo il riconoscimento da parte dell’Unesco della pizza, come patrimonio immateriale, e delle Colline vitate del Prosecco, potrebbe essere adesso il turno di un altro simbolo di italianità: il caffè espresso. Per la bevanda, di cui se ne consuma nel Belpaese 5,9 chili annui pro-capite, seconda bevanda più bevuta nel mondo dopo l’acqua, potrebbe arrivare infatti il brindisi di vittoria ufficiale a novembre 2020, come è stato annunciato ieri dal Consorzio di tutela espresso italiano tradizionale, a chiusura di un iter per l’iscrizione all’Unesco avviato a marzo del 2016, con l’obiettivo di promuovere il vero caffè espresso italiano tradizionale, e proteggere la cultura e la tradizione dell’Italia.

