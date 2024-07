Il cibo a colori, la magia della radio: “Il Pranzo perfetto, cucina e altre storie” su Rai Radio 1

Giallo-arancio, verde, rosso, bianco e blu-viola, i colori della salute di frutta e verdura, usati come bussola per un viaggio attraverso “l’arte del cibo e il cibo nell’arte”, raccontando le opere di grandi pittori, libri, musiche, film e canzoni legate al cibo e ai suoi colori. Un viaggio sì, ma immaginifico ed evocativo, perché raccontato attraverso la potenza e il fascino della voce, dei suoni e della radio. È il format de “Il Pranzo perfetto, cucina e altre storie”, in onda ogni domenica su Rai Radio 1, dalle 12:25 alle 13:00, per accompagnare gli ascoltatori alla tavola del “pranzo della domenica”, con vivacità, eleganza, informazione (anche scientifica), storie da raccontare e raffinata fantasia, con la giornalista Francesca Cosentino (e lo chef Alessandro Circiello come ospite fisso), per la regia di Mauro Convertito.

E così ecco il verde che si lega alla verdure, ovviamente, ma anche all’olio, “l’oro verde d’Italia” e alle migliaia di varietà di ulivo, e ancora al verde dei prati dei campi da golf, per esempio, alla passione per l’orto di pittori come gli impressionisti Renoir, Monet e Gauguin. O il giallo dei limoni, ritratto già negli affreschi di Pompei, simbolo tra i tanti della Sicilia, toccasana per la salute, ma anche ingrediente con tanti usi nella cosmesi, protagonista del piccolo giardino storico di Villa Medici a Roma, sede dell’Accademia di Francia, dove è raffigurato anche in un piccolo capolavoro di Manet. Ma c’è anche il giallo dello zafferano, che unisce i Paesi del Mediterraneo, e il giallo come genere letterario che racconta le passioni di investigatori celeberrimi come Montalbano, Nero Wolf, Poirot o la Miss Murple di Agatha Christie, per fare degli esempi dalle due puntate già andate in onda (e riascoltabili qui). Aspettando, dunque il rosso, il bianco (colori anche del vino, ndr) ed il blu-viola, tra ingredienti, ricette, storie ed emozioni intorno al cibo, da ascoltare e da “vedere”, con gli occhi della mente.

Copyright © 2000/2024