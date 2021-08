Il cibo da spiaggia più instagrammabile? Il gelato, protagonista di 6,5 milioni di post

Il numero uno in assoluto, è il gelato con ben 6,5 milioni di post, “re” indiscusso dell’estate al mare e non solo, seguito da grandi classici come l’insalata (514.000 post) ed il cocco (475.000). Ma ci sono “cult” come la frittata (437.000 post), il tonno (425.000) e la Caesar Salad (398.000). E poi tutti i cibi di stagione, come la granita (300.000 post), il melone (231.000) e l’anguria (145.000), accanto ai grissini (98.000) che, invece, sono buoni tutto l’anno. Ecco la curiosa ed originale “Top 10” dei #beachfood, i cibi da spiaggia più instagrammabili da gustare ma anche da “postare” in riva al mare, secondo un monitoraggio social condotto su Instagram da Espresso Communication per Vitavigor, storico marchio dei grissini di Milano.

Milioni di italiani stanno partendo per le spiagge del Belpaese e iniziano a pregustare le prelibatezze di cui potranno godere sotto l’ombrellone. Il tema del pranzo sotto l’ombrellone, però, non è solo questione di freschezza e benessere, ma anche di popolarità sui social: spopolano infatti su Instagram i #beachfood. E tra i grandi esclusi della classifica, figurano invece l’insalata di riso (35.000 post), l’insalata di mare (34.000) e il ghiacciolo (34.000). In chiusura la pasta fredda (31.000), e l’insalata caprese (15.000), celebrando il “Tricolore” con piatti intramontabili delle vacanze “all’italiana” di ieri e di oggi.

