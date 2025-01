Il Dl Milleproroghe in Senato: le richieste di Coldiretti e Confagricoltura al Parlamento

Proroga dell’applicabilità delle norme sul lavoro occasionale e delle detrazioni Irpef relative al “bonus verde” per incentivare investimenti nella sostenibilità ambientale. Agevolazioni al credito di imposta nel Sud Italia, rinvio all’adesione al Sistema nazionale di certificazione di sostenibilità dei biocombustibili e sollecitato l’esonero contributivo per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli under 40. Sono le richieste di Coldiretti e Confagricoltura, entrambe in audizione, ieri, in Senato, in Commissione Affari costituzionali, per discutere il disegno di legge di conversione del decreto Milleproroghe.

Coldiretti ha sottolineato l’importanza di sfruttare questa occasione legislativa per rispondere alle necessità del settore agricolo e migliorare il contesto normativo per le imprese: a tal proposito - lo ha fatto anche Confagricoltura - è stato chiesto al Parlamento anche di prorogare l’operatività della moratoria per quanto riguarda il pagamento delle rate dei mutui e i finanziamenti introdotta con l’ultimo decreto legge Agricoltura.

Coldiretti chiede maggiori agevolazioni e semplificazioni anche per la garanzia di liquidità delle aziende e il rinvio all’adesione al Sistema nazionale di certificazione di sostenibilità dei biocombustibili, per quegli impianti che producono energia elettrica impiegando bioliquidi sostenibili: una richiesta, quest’ultima, avallata anche da Confagricoltura.

Entrambe le associazioni di categoria si sono poi focalizzate sull’assicurazione per le macchine agricole, chiedendo a latere anche una proroga per i termini di effettuazione della revisione delle stesse. Ma, mentre Coldiretti auspica un rinvio dell’entrata a regime dell’obbligo assicurativo, Confagricoltura chiede la totale esclusione delle macchine dalle coperture in quanto non risultano classificate come autoveicoli, non svolgono le funzioni tipiche dei mezzi di trasporto e non percorrono strade pubbliche.

Confagricoltura reputa, infine, fondamentale sollecitare l’esonero contributivo dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali under 40. Richiesta anche l’estensione del limite temporale per beneficiare del credito d’imposta a favore delle imprese che abbiano effettuato l’acquisizione di beni strumentali nuovi nel corso del 2023, e destinati a strutture produttive ubicate nel Sud Italia.

