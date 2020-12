Il Ferrari Brut “Best Italian Sparkling Wine”, l’Asti Acquesi di Cuvage miglior aromatico del mondo

Arrivano ancora riconoscimenti importanti dai premi speciali della “The Champagne & Sparkling Wine World Championships 2020”, considerato il “mondiale degli spumanti”, creato da Tom Stevenson, ritenuto il più autorevole concorso in materia, e che, come già riportato da WineNews, ha visto l’Italia superare la Francia, con il Trentodoc superstar (20 d’oro su 47 italiane), e la griffe Ferrari al top, con 9. E ora, per la cantina della famiglia Lunelli, tra i top brand dell’Italia del vino, arriva anche il riconoscimento come “Best Italian Sparkling Wine” in assoluto, grazie al Ferrari Brut (in versione magnum, che è anche, di conseguenza, il “Best Trentodoc” 2020.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questo risultato - ha commentato Matteo Lunelli, presidente delle Cantine Ferrari - perché da sempre pensiamo che la qualità del nostro lavoro si debba giudicare valutando tutta la nostra gamma di etichette e, soprattutto, la costanza qualitativa nel tempo, espressa dai non millesimati”.

Ma tanti sono i premi di categoria: il Cuvage NV Acquesi Asti (del gruppo Mondodelvino) è il “Best Asti 2020”, nonché “World Champion Aromatic Sparkling Wine 2020”, titolo che conferma l’Asti Docg come vino icona delle bollicine dolci e aromatiche, mentre il “Best Franciacorta 2020” è il Fratelli Berlucchi 2014 Freccianera Satèn (in versione magnum). Il “Best Prosecco 2020” è il Follador 2019 Extra Dry Valdobbiadene Docg Prosecco Superiore, mentre il “Best Lambrusco 2020”, e “World Champion Sparkling Red Wine” è il Cantina Zucchi 2019 Etichetta Bianca, ed il “Best Sicilian Sparkling Wine 2020” è l’Azienda Agricola G. Milazzo 2011 Federico II, in versione magnum.Ma tante sono le griffe italiane premiate anche con i “Best in Class”: dalla stessa Ferrari ancora a Follador, da Cà del Bosco a Maso Martis, da Nino Franco a Rotari (Mezzacorona), da Bottega a Bellussi, e non solo.

Focus - I premi speciali dell’Italia al The Champagne & Sparkling Wine World Championships 2020”

Best Italian Sparkling Wine 2020

Ferrari NV Brut (150cl)

World Champion Aromatic Sparkling Wine 2020

Cuvage NV Acquesi Asti

World Champion Sparkling Red Wine

Cantina Zucchi 2019 Etichetta Bianca

Best Asti 2020

Cuvage NV Acquesi Asti

Best Franciacorta 2020

Fratelli Berlucchi 2014 Freccianera Satèn (150cl)

Best Lambrusco 2020

Cantina Zucchi 2019 Etichetta Bianca

Best Prosecco 2020

Follador 2019 Extra Dry

Best Sicilian Sparkling Wine 2020

Azienda Agircola G. Milazzo 2011 Federico II (150cl)

Best Trentodoc 2020

Ferrari NV Brut (150cl)

Focus - I premi “Best in Class” dell’Italia

Best in Class Asti NV Sweet

Cuvage NV Acquesi Asti

Best in Class Franciacorta NV Rosé Brut

Romantica NV Rosé

Best in Class Franciacorta Vintage Rosé Brut

Fratelli Berlucchi 2014 Freccianera Rosa (150cl)

Best in Class Franciacorta Vintage Blend Brut

Lantieri de Paratico 2015 Arcadia

Best in Class Franciacorta Vintage Blanc de Blancs Brut

Fratelli Berlucchi 2014 Freccianera Satèn (150cl)

Best Franciacorta Magnum

Fratelli Berlucchi 2014 Freccianera Satèn (150cl)

Best in Class Franciacorta Brut Nature

Ca’ del Bosco 2015 Vintage Collection Satèn (150cl)

Best in Class Lambrusco Red Brut

Cantina Zucchi 2019 Etichetta Bianca

Best in Class Prosecco Dry

Tenuta Amadio 2019 Dry Millesimato

Best in Class NV Prosecco Brut

Bottega NV Bottega Gold Prosecco Doc

Best in Class Prosecco Vintage Extra-Dry

Follador 2019 Extra Dry

Best in Class Organic Prosecco

Follador 2019 Extra Dry

Best in Class Vintage Prosecco Brut

Andreola 2019 Dirupo Brut

Best in Class Prosecco NV Extra-Dry

Bellussi NV Extra Dry

Best in Class Prosecco Vintage Extra Brut

Nino Franco 2018 Nodi

Best in Class Prosecco DOC

Bottega NV Bottega Gold Prosecco Doc

Best in Class Sicilian Vintage Blanc de Blancs Brut

Azienda Agricola G. Milazzo 2011 Federico II (150cl)

Best in Class Sicilian Magnum

Azienda Agricola G. Milazzo 2011 Federico II (150cl)

Best in Class Sicilian Brut Nature

Azienda Agricola G. Milazzo NV Milazzo Nature V2

Best in Class Trentodoc NV Blanc de Blancs Brut

Ferrari NV Brut (150cl)

Best Trenodoc Magnum

Ferrari NV Brut (150cl)

Best in Class Trentodoc Vintage Blanc de Noirs Brut

Ferrari 2011 Perlé Nero Riserva (150cl)

Best in Class Trentodoc Vintage Blanc de Blancs Brut

Ferrari 2013 Perlé (150cl)

Best in Class Organic Trentodoc

Maso Martis 2014 Brut Riserva (150cl)

Best in Class Trentodoc Vintage Blend Brut

Maso Martis 2008 Madame Martis Brut Riserva (150cl)

Best in Class Trentodoc Vintage Rosé Bru

Rotari 2013 Alperegis Rosé (150cl)

Best in Class Trentodoc Brut Nature

Ferrari 2006 Giulio Ferrari Riserva del Fondatore (150cl)

