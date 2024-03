Il gelato artigianale, voce più “dolce” dell’economia Ue, vale 10 miliardi di euro

Il settore più “dolce” dell’economia europea vale 10 miliardi di euro di fatturato nel 2023, conta 65.000 punti vendita e impiega ben 300.000 addetti. Sono i numeri che raccontano la passione per il gelato artigianale, aspettando “Gelato Day”, la Giornata Europea del Gelato Artigianale, l’unica che il Parlamento Europeo abbia finora dedicato ad un alimento, celebrata il 24 marzo di ogni anno in tutti i Paesi europei, con eventi, incontri ed iniziative per diffonderne la cultura e come occasione unica per contribuire alla valorizzazione di questo prodotto, alla promozione del sapere artigiano e allo sviluppo della tradizione gastronomica del settore, lanciata, ieri, alla Camera dei Deputati a Roma, alla presenza dei Ministri del Governo Meloni, da Nicola Prudente, in arte Tinto, conduttore di “Decanter” su Rai Radio 2 e Camper su Rai 1. Peculiarità, è il “Gusto dell’Anno”, scelto ogni anno da uno dei Paesi aderenti: per l’edizione n. 12 della Giornata, è il “Gaufre de Liège” made in Belgio, gelato a base neutra aromatizzata con vaniglia e cannella, variegato al burro salato e accompagnato da una cialda di gaufre di Liegi, proposto nelle gelaterie d’Italia e d’Europa. Ed è così che la stagione 2024 del gelato artigianale è ufficialmente aperta. E si preannuncia ricchissima di gusto, ma anche di cultura e solidarietà, grazie alle numerose iniziative che animeranno le città italiane ed europee per tutto l’anno a partire dal “Gelato Day”. Ministri e Deputati hanno assaggiato il “Gusto dell’Anno” 2024, proposto in degustazione insieme ad altri 15 gusti di gelato artigianale preparati da maestri gelatieri provenienti da varie regioni italiane.

Oltre ad essere presente nelle gelaterie italiane e in quelle della Guida Gelaterie d’Italia 2024 del Gambero Rosso, domani il “Gusto dell’Anno” salirà a 2.475 metri per “Gelato ad alta quota”, a Capanna Ra Valles, a Cortina d’Ampezzo. Ma gli eventi per la “Giornata Europea del Gelato Artigianale” non si esauriranno il 24 marzo, e tra tante iniziative, ConGelato supporterà il “Gelato Day nell’edizione n. 2, della Milano Gelato Week (Milano, 10-14 aprile), mentre il 21 aprile a Capri, in occasione della “La partita del cuore” con la partecipazione della Nazionale Italiana Cantanti, si terrà la degustazione del “Gusto dell’Anno”, il cui incasso sarà interamente devoluto alla Fondazione Telethon. Ma il gelato artigianale sarà protagonista anche delle selezioni regionali del concorso “Vittorio Bartyan”, riservato agli allievi degli Istituti Alberghieri e di Formazione Professionale, che si svolgeranno dal 1 maggio al 20 novembre. Infine, il 6 ottobre, al Parco Archeologico di Paestum e Velia, il Comitato Gelatieri Campani e la Fondazione Telethon organizzeranno la camminata della solidarietà “Correre per la ricerca tra Gelato e Storia”, con la partecipazione della Fanfara dell’Ottavo Reggimento Bersaglieri della Brigata Garibaldi di Caserta, includendo un evento sportivo con degustazione del “Gaufre de Liège”. Anche questa volta, l’incasso sarà interamente devoluto alla Fondazione Telethon.

“Un prodotto italiano che valorizza un’intera filiera e coinvolge il settore agricolo, dalla produzione del latte alle diverse tipologie di frutta - ha ricordato Mirco Carloni, presidente Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati - il gelato nasce dalle nostre migliori materie prime e dalla competenza delle aziende che trasformano questi ingredienti, promuovendo e vendendo nel mondo la qualità, la creatività e le eccellenze locali italiane”.

