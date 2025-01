Il gelato è simbolo del made in Italy nel mondo: il 54% degli stranieri lo cerca nel proprio Paese

Nonostante l’estate e il grande caldo siano ancora lontani, il gelato rimane un piacere irrinunciabile in qualsiasi periodo dell’anno. Gli italiani sono riusciti a esportare questa tradizione oltre i confini del Belpaese, facendo sì che il gelato venga apprezzato anche in inverno, tanto che più del 63,5% degli intervistati dichiarano di essere “ice cream lovers”. La curiosità e il desiderio di gustare qualcosa di tipico e unico spingono i turisti ad assaggiare il gelato italiano e, dopo l’esperienza in Italia, oltre il 54% degli stranieri continua più convintamente a cercarlo e sceglierlo anche nel proprio Paese. Il gelato italiano non è solo un piacere per il palato, ma un vero e proprio ambasciatore del made in Italy nel mondo. La sua capacità di conquistare i cuori di chi lo assaggia, in qualsiasi periodo dell’anno, ne fa un simbolo di qualità, tradizione e creatività. Parola di un’indagine AstraRicerche per l’Istituto del Gelato Italiano, condotta, nei giorni scorsi, in Stati Uniti, Regno Unito, Spagna, Francia e Germania.

La scelta di consumare gelato all’estero non sembra essere influenzata dal fatto di trovarsi in casa o fuori e, curiosamente, dallo studio emerge che oltre 2 consumatori su 10 preferiscono gustarlo da soli, una scelta più diffusa tra statunitensi e inglesi. Il 62,1% degli intervistati, per riconoscere un gelato come italiano ritiene fondamentale che sia prodotto secondo ricette tradizionali, mentre il 32,6% privilegia un’azienda italiana o che sia realizzato in Italia (31,6%). Poco rilevante per la scelta, invece, è l’aspetto della confezione che richiama l’Italia che interessa solo il 17%.

Il motivo per cui il gelato nazionale piaccia così tanto è il gusto, tanto che il 76,6% lo sceglie per il suo sapore unico, seguito dalla cremosità e consistenza vellutata (75,2%), dall’alta qualità delle materie prime (67,3%) e in quanto prodotto simbolo del made in Italy (63,5%); è inoltre percepito come sano e genuino (56,1%). In generale, su 10 gelati consumati, da 4 a 6 sono italiani per il 33,6% degli intervistati, mentre il 27,1% sceglie il gelato italiano abitualmente in 7 casi su 10, afferma la ricerca.

Quanto ai numeri, la produzione di gelati confezionati in Italia nel 2023 è stata di 168.170 tonnellate per un valore di quasi 1,9 miliardi di euro, con un consumo pro-capite di 2,14 kg. Nel periodo gennaio-settembre 2024 le vendite in Italia sono state di 3,3 miliardi di porzioni, in sostanziale tenuta sul 2023, conclude lo studio.

