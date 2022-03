Il gelato italiano? Sostenibile, autoctono, sano. Ecco “Gelaterie d’Italia 2022” del “Gambero Rosso”

I gelatieri non sono più quelli di una volta: oggi come oggi sono anche un po' chimici, contadini, grandi lievitisti e pasticceri, capaci di produrre un gelato sempre più sostenibile e sano. In questi ultimi anni infatti i maestri di uno dei simboli del made in Italy amato in tutto il mondo, stanno uscendo dai laboratori per cercare prodotti autoctoni, in grado di soddisfare i gusti e le esigenze di un pubblico più che mai attento in tema di alimentazione, che vuole sapere come e dove nasce tutto ciò che finisce in un cono o in una coppetta, guardando con attenzione anche alla sostenibilità. È la fotografia scattata dalla nuova edizione della Guida “Gelaterie d’Italia 2022” del Gambero Rosso in collaborazione con il marchio Orion (Clabo Spa), che, con l’ingresso nell’“Olimpo delle Gelaterie italiane” di “Terra Gelato” di Milano, “Pallini” di Seregno, “Fatamorgana” di Roma e “Officine del gusto” di Pignola, fa salire a 61 i “Tre Coni”, il massimo riconoscimento, e nel complesso segnala 461 esercizi con oltre 40 new entry.

La Regione più golosa? La Lombardia, al vertice con 14 locali premiati con i “Tre coni”, seguita dal Piemonte con 9, dall’Emilia-Romagna con 8, dal Lazio con 7, dal Veneto con 6, dalla Toscana con 4, da Liguria, Campania, Basilicata e Sardegna con 2, e da Friuli Venezia Giulia, Marche, Abruzzo, Puglia e Sicilia con 1.

Tra i “Premi speciali” della Guida, il “Gelatiere Emergente” è Erika Quattrini, Il Pinguino Quattrini a Falconara Marittima, il “Miglior gelato al cioccolato” è prodotto da Fiordipanna a Cornaredo (Milano), il “Premio Speciale Sostenibilità” va a Moou di Torino, il “Miglior gelato gastronomico” è quello creato da L’Albero dei gelati di Monza, e ad aggiudicarsi il Premio speciale “Valorizzazione delle produzioni locali” è Marica a Sondrio.

Secondo i trend che emergono dalla Guida, il gelatiere è sempre più portavoce delle eccellenze del suo territorio: si moltiplicano gli orti e i frutteti di proprietà, le liste degli ingredienti con nome e cognome dei fornitori per valorizzare al massimo il territorio e cresce la cura dei particolari. Si ricerca sempre di più un gelato “sostenibile”, frutto di processi produttivi etici e trasparenti, sia per quanto riguarda le materie prime che il packaging. Un gelato tradizionale ma profondamente autoctono, meno dolce, ma non meno goloso. Prevalgono come sempre i gusti “rassicuranti” a cominciare da cioccolato, mandorla e pistacchio, ma aumentano le opzioni senza zucchero, senza lattosio e senza uova studiate e calibrate con grande attenzione anche per chi è costretto a delle rinunce. La parte creativa e innovativa è molto presente ma anch’essa è al servizio della natura con intriganti mix di frutti, spezie, fiori ed erbe.

Focus - I “Tre Coni” della Guida “Gelaterie d’Italia 2022”

Piemonte

Canelin - Acqui Terme (Alessandria)

Marco Serra Gelatiere - Carignano (Torino)

Gelati d’Antan (Torino)

Mara dei Boschi (Torino)

Casa Marchetti (Torino)

Nivà (Torino)

Ottimo! Buono non basta (Torino)

La Tosca (Torino)

Soban - Valenza (Alessandria)

Liguria

Cremeria Spinola - Chiavari (Genova)

Profumo (Genova)

Lombardia

La Pasqualina - Almenno San Bartolomeo (Bergamo)

Il Dolce Sogno - Busto Arsizio (Varese)

Oasi American Bar - Fara Gera d’Adda (Bergamo)

Artico (Milano)

Ciacco (Milano)

Crema (Milano)

Lo Gnomo Gelato (Milano)

Paganelli (Milano)

Pavé - Gelati & Granite (Milano)

Terra Gelato (Milano) - Nuovo ingresso

Chantilly - Moglia (Monza)

L’Albero dei gelati (Monza)

Pallini Seregno (Monza e Brianza) - Nuovo ingresso

VeroLatte - Vigevano (Pavia)

Veneto

Gelateria Naturale Scaldaferro - Dolo (Venezia)

Golosi di Natura - Gazzo (Padova)

Chocolat - Mestre (Venezia)

Gelateria Marisa - San Giorgio delle Pertiche (Padova)

Dassie - Vero Gelato Artigiano (Treviso)

Zeno Gelato e Cioccolato (Verona)

Friuli Venezia Giulia

Timballo (Udine)

Emilia-Romagna

Cremeria Santo Stefano (Bologna)

Cremeria Scirocco (Bologna)

Stefino (Bologna)

Bloom (Modena)

Ciacco (Parma)

Cremeria Capolinea (Reggio Emilia)

Sanelli - Salsomaggiore Terme (Parma)

Il Teatro del Gelato - Sant’Agostino (Ferrara)

Toscana

Gelateria della Passera (Firenze)

Chiccheria (Grosseto)

De’ Coltelli (Pisa)

Dondoli - San Gimignano (Siena)

Marche

Paolo Brunelli - Senigallia (Ancona)

Lazio

Gretel Factory - Formia (Latina)

Greed Avidi di Gelato - Frascati (Roma)

Fatamorgana (Roma) - Nuovo ingresso

La Gourmandise (Roma)

Otaleg! (Roma)

Stefano Ferrara Gelato Lab (Roma)

Torcè (Roma)

Abruzzo

Gelaterie Duomo - Il Paradiso del Gelato (L’Aquila)

Campania

Di Matteo - Torchiara (Salerno)

Cremeria Gabriele - Vico Equenze (Napoli)

Puglia

G&co - Tricase (Lecce)

Basilicata

Emilio - Maratea (Potenza)

Officine del gusto - Pignola (Potenza) - Nuovo ingresso

Sicilia

Cappadonia Gelati (Palermo)

Sardegna

I Fenu Gelateria e Pasticceria (Cagliari)

Dolci Sfizi - Macomeri (Nuoro)

