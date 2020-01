Il gelato più buono al mondo? Italiano, of course. All’Italia la Coppa del Mondo della Gelateria

Il gelato più buono al mondo, è italiano, of course. L’Italia si aggiudica la Coppa del Mondo della Gelateria 2020 (di scena al Sigep, il Salone Internazionale Gelateria, Pasticceria, Panificazioni Artigianali e Caffè , che si chiude oggi a Rimini), con la squadra tricolore da medaglia d’oro composta da un gelatiere, un pasticciere, un cuoco e uno scultore del ghiaccio: Marco Martinelli, Eugenio Morrone, Massimo Carnio e Ciro Chiummo, con il team leader Giuseppe Tonon. E, tra vaschette decorate, monoporzioni in vetro, mystery box, torte artistiche, entrée di alta cucina, sculture in ghiaccio e in croccante, snack di gelato e gran buffet, sul podio sono saliti anche il Giappone (medaglia d’argento) e l’Argentina (medaglia di bronzo).

