“Il Gourmet cena sempre due volte”, Enrico Pandiani firma il romanzo-guida gastronomica di Parigi

Una ragazza scomparsa, la bella Klila, una serie di gastro-rebus da risolvere, che porteranno due investigatori buongustai nei più caratteristici bistrot e ristoranti di Parigi: ecco “Il Gourmet cena sempre due volte”, il nuovo romanzo dello scrittore torinese Enrico Pandiani, presentato in anteprima il 29 agosto a Rimini, all’Ulisse-Fest, la festa del viaggio Lonely Planet. Famoso per i suoi romanzi polizieschi della saga del Commissario Mordenti, “Les Italiens”, Pandiani torna con un divertente racconto noir, legato al mondo della gastronomia.

I due ghiotti investigatori Bamalou e Mamirolle, ingaggiati da Monsieur Pélardon, devono ritrovare la bella Klila che è scomparsa improvvisamente, senza dare spiegazioni. I due hanno una traccia da seguire: i disegni lasciati dalla stessa Klila, piccoli rebus che guideranno i due investigatori ghiottoni in alcuni fra i più caratteristici bistrot e ristoranti della città: da Sébillon a Chez Georges, dal Cafè de l’Eglise al Bar Josephine dell’Hotel Lutetia, dal Restaurant La Mosqée a Polidor, con una fermata al Train Bleu della Gare de Lyon. Con un susseguirsi di inseguimenti e situazioni anche comiche, i due amici riusciranno a ritrovare Klila e ad arrivare satolli al fondo della storia, in maniera del tutto inaspettata. Una guida in forma di romanzo per raccontare la città e consigliare i luoghi più caratteristici e meno conosciuti della ristorazione parigina. Il libro è corredato dai disegni dello stesso Pandiani e da una mappa gastronomica di Parigi con l’elenco dei locali citati nel romanzo.

