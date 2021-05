Il grande vino e le sue “cattedrali” su Sky Arte: ecco “B.E.V.I. - L’Arte del Vinificare”

Raccontare il vino come un opera d’arte, le cantine stesse come nuove cattedrali dove il buono ed il bello si uniscono, luoghi in cui si celebra la produzione di uno dei prodotti più distintivi dell’Italia nel mondo, l’arte, la creatività e la buona economia, con una serie tv in “prime time”, che parte ora, da maggio, con una prima stagione ma che già ha in cantiere la seconda (che potrebbe andare in onda già a settembre). Inizia il 26 maggio la messa in onda di B.E.V.I. “(Bacche, Enologi e Vinattieri d’Italia) - L’Arte del Vinificare”, voluta da Sky Arte, in onda alle ore 20.45, per 10 mercoledì consecutivi (qui il teaser). Un progetto ambizioso, “che per potenzialità e longevità può diventare per Sky Arte il nostro “Trono di Spade” (una delle serie con il maggior successo di sempre nel mondo, ndr”, ha detto il fondatore del canale culturale della piattaforma Sky, Roberto Pisoni). Una iniziativa di grande portata per il mondo del vino, sostenuta da Unicredit e WineLivery, che parte in Italia ma è pensata per il mondo (sottotitolata in inglese e già opzionata da altri 20 canali tematici e generalisti di diversi Paesi), che vede nel vino e nel suo mondo la conferma del valore “di una scelta di fondo nella selezione e nella proposta complessiva di Sky Arte in Italia: investire sulle produzioni italiane di qualità, indipendenti e innovative. Sin dalla sua nascita - ha ribadito Roberto Pisoni - Sky Arte ha sempre raccontato le tante risorse del patrimonio artistico internazionale, con un occhio di riguardo alla straordinaria tradizione italiana. Abbiamo dato voce ai grandi artisti, ma anche a quelli emergenti; abbiamo mostrato i grandi luoghi d’arte, ma anche quelli più insoliti e meno conosciuti, ma non per questo meno affascinanti. Ora, con la serie B.E.V.I., raccontiamo il nostro paese da un punto di vista per noi nuovo: l’eccellenza vinicola italiana, fatta di tradizioni, innovazione, architetture contemporanee e maestri di un’arte apprezzata in tutto il mondo”.

Si parte dalla Franciacorta, con Cà del Bosco, la cantina fondata da Maurizio Zanella (e oggi del Gruppo Santa Margherita), che, del connubio tra grande vino e arte contemporanea, ha fatto un tratto distintivo, passando per l’archittettura del vino con le case history della famiglia Ceretto, nelle Langhe di Barolo e Barbaresco, e di Masottina della famiglia Dal Bianco, nelle terre del Prosecco Docg, andando per la Sicilia del vino che ha saputo innovare, tra arte e letteratura, con Firriato e Donnafugata, o in Irpinia, tra vino e design, con Feudi di San Gregorio, e ancora nell’Alto Adige tra natura e cantine d’autore con Alois Lageder e Tramin, e ancora nella Sardegna del’antico Madrolisai, nella Puglia del Primitivo e del Susumaniello con la famiglia Rubino ed in produttori di Manduria, toccando ovviamente la Toscana della nobiltà del vino, tra il Castello di Montepò in Maremma, della famiglia Biondi Santi, a quello di Fonterutoli, icona del Chianti Classico e del Rinascimento, della famiglia Mazzei, raccontando poi il rapporto tra donne, vino ed arte in Umbria, con la case history di Lungarotti e del Museo del Vino (Muvit) e dell’Olivo e dell’Olio (Moo), tra i più importanti al mondo, finendo con un excursus tra “Le Cantine, le nuove cattedrali”, che sottolineerà soprattutto il valore architettonico ed artistico delle cantine protagoniste di questa prima stagione.

Un racconto che “coinvolgerà l’eccellenza del vino italiano, in territori mozzafiato di un’Italia agricola sino al midollo, eppure innovativa, aperta ad una contemporaneità che non può far a meno della bellezza e delle sue emozioni. Il vino stesso è, per molti produttori, una creazione, un’opera personalissima, frutto della propria sensibilità e della propria cultura di riferimento”. A produrre la serie B.E.V.I. in programmazione su Sky Arte (canali 120 e 400 di Sky, anche on demand), un piccolo ma prestigioso marchio della filiera audiovisiva italiana, Artlouder di Roma, guidata da Federico Di Giambattista. “Con Chiara Panzieri, autrice di questa nuova produzione dal taglio internazionale ma profondamente ricca di italianità, volevamo trovare una chiave nuova ed originale nella narrazione dell’arte nel vino e nei suoi linguaggi - spiega Federico di Giambattista - l’obiettivo era ottenere una grande densità e forza nelle immagini ma con leggerezza e autenticità nel tessuto del racconto, puntando sull’essenzialità del messaggio”.

Lo stile di ripresa, la fotografia, il ritmo di montaggio e l’uso delle musiche costituiscono un unicum inscindibile nella scelta identitaria di B.E.V.I. e nella sua riconoscibilità nella cultura cinematografica. Dieci episodi tutti godibili dove il vino si svela nel paesaggio, nelle persone, nei luoghi, senza tecnicismi, ma nella sua pura verità espressiva. La regia è stata affidata a Mirko Melchiorre e la fotografia è firmata da Alessandro Pezza.

La serie televisiva B.E.V.I. ha visto generare attorno al progetto una condivisione davvero importante, a partire dalla figura del main sponsor raccolta da UniCredit. Ha sposato l’iniziativa valutandola perfettamente in linea con i processi di presidio dei territori e delle filiere dell’eccellenza italiana, soprattutto in questa fase, guardando con fiducia alla ripartenza. Condividere il progetto B.E.V.I con Sky Arte e con le aziende coinvolte in questa prima stagione, è stato per UniCredit naturale e distintivo, non solo per gli aspetti specifici del partenariato nato con Artlouder, ma per ragioni di scenario e di rilancio del Paese, sostenendo un settore strategico per l’intera economia italiana.

A condividere il progetto anche “Winelivery - L’App per bere!” - una delle piattaforme di successo dell’e-commerce specializzato nel vino e che negli ultimi anni ha segnato un forte processo di radicamento territoriale, aumentando notevolmente le città servite ma, anche attraverso questa collaborazione, guarda con attenzione alla comunicazione televisiva del prodotto vino e alla sua community. “Da sempre - ha sottolineato Francesco Magro, co-founder e Ceo di Winelivery - uno degli obiettivi di Winelivery è stato quello sfruttare la propria tecnologia per avvicinare il più possibile i suoi utenti ai produttori e realtà che stanno dietro ogni singola bottiglia consegnata al domicilio. Per questo abbiamo scelto di supportare la produzione di BEVI, capace di portare nelle case dei telespettatori delle vere esperienze in cantina, raccontate dal vissuto di chi ci vive e lavora. Siamo certi che dopo aver visto ciò che sta dietro una bottiglia, i vini degustati avranno tutto un altro sapore”.

Nella presentazione, oggi, a Milano, sono intervenuti anche alcuni dei produttori: Maurizio Zanella di Ca’ Del Bosco, Tancredi Biondi Santi di Castello di Montepò, Federico Lombardo di Monte Jato per Firriato e Chiara Lungarotti per l’azienda di famiglia. Il messaggio è chiaro a tutti: per il vino di qualità serve una televisione di qualità, che abbia il coraggio di affermare un nuovo sguardo per una nuova visione.

Focus - B.E.V.I. “(Bacche, Enologi e Vinattieri d’Italia) - L’Arte del Vinificare” by Sky Arte ... Ecco i dieci episodi

Episodio 01 - L’Arte del Franciacorta - 26/05/2021 - ore 20,40

La prima puntata sarà dedicata al territorio della Franciacorta, rivelato attraverso l’esperienza dell’azienda Ca’ del Bosco, simbolo di dedizione, determinazione, cura per il dettaglio. Un luogo incantevole dove si respira l’amore per il vino, una gloriosa arte perseguita intensamente, con valori unici e costumi familiari, da celebrare nella sua dimora prediletta: la cantina. Una voce assoluta e una storia avvincente, quella di Maurizio Zanella.

Episodio 02 - L’Architettura del Vino - 02/06/2021 - ore 20,40

Dalla Lombardia il viaggio proseguirà lungo Piemonte e Veneto, per dar voce ai produttori d’eccellenza di Barolo e Barbaresco e della DOCG del Conegliano Valdobbiadene. In questo episodio la famiglia Ceretto e l’azienda Masottina della famiglia Dal Bianco sono i promotori di un disegno artistico, quasi celestiale, che consacra il legame tra architettura e vino all’interno di territori magnifici, storicamente vocati alla produzione di qualità.

Episodio 03 - La Sicilia innovativa - 09/06/2021 - ore 20,40

La terza puntata sarà, invece dedicata alla Sicilia, una destinazione ideale, ricca di fascino, con grande attenzione al contesto produttivo e alla biodiversità. Valori di grande rilevanza per due aziende protagoniste del rinascimento enologico dell’isola: Donnafugata e Firriato. Un percorso visivo e percettivo all’insegna della qualità, ricco di vibrazioni ed emozioni evocative, rendendo omaggio all’arte delle illustrazioni e alla letteratura, ai colori della terra e del cielo, al carattere del vino.

Episodio 04 - Arte e design nei Feudi dell’Irpinia - 16/06/2021 - ore 20,40

L’itinerario emozionale prosegue risalendo lo stivale, alla scoperta dei Feudi di San Gregorio, dove la nascita di un vino ha lo stesso percorso creativo di un’opera d’arte. Grazie alla collaborazione con Massimo Vignelli, uno dei più grandi designer del nostro tempo, l’azienda ha dato vita a etichette innovative e quanto mai originali e rivoluzionarie.

Episodio 05 - Il Trentino Alto-Adige e il vino d’alta quota - 23/06/2021 - ore 20,40

In Trentino, dove la viticoltura di montagna rappresenta il valore aggiunto, anche antropologico e culturale, di questa regione. Un viaggio emozionante alla scoperta dei luoghi del vino e i capolavori dell’arte contemporanea più emblematici, tra l’incanto della natura e la precisione creativa e produttiva di Alois Lageder e di Cantina Tramin.

Episodio 06 - Il Mandrolisai: i vini della longevità - 30/06/2021 - ore 20,40

Il racconto delle eccellenze vitivinicole italiane prosegue alla volta della Sardegna dove il territorio del Mandrolisai è impegnato nello sviluppo di una produzione enologica rispettosa dei principi ambientali e di eco-sostenibilità, eliminando quasi totalmente ogni intervento fito-sanitario. Una filosofia produttiva alla costante ricerca della qualità dove il biologico fa da cornice ad un modo “artistico” di interpretare la natura.

Episodio 07 - I Primitivi alla conquista del mondo - 07/07/2021 - ore 20,40

La Puglia e il Salento vivono di luce mediterranea e di mare che si confonde con le onde del vigneto. Visiteremo la ‘Casa del Susumaniello’, dove la famiglia Rubino custodisce un contesto produttive unico e irripetibile. Tra le varietà simbolo della tradizione pugliese, il Primitivo rappresenta il vitigno la cui storia si perde nella notte dei tempi. A rivelarla saranno i Produttori di Manduria: una cooperativa di viticoltori, che, con amore e dedizione per la propria terra, sono oggi i paladini di questo straordinario nettare.

Episodio 08 - I vini nobili della Toscana - 14/07/2021 - ore 20,40

Antiche stirpi di nobili vigneron e la gentilezza in un paesaggio, quello toscano, che tocca l’anima e riempie il cuore. Si parte dalla Maremma di Castello di Montepò, l’azienda della famiglia Biondi Santi, impegnata a proseguire una storia secolare ma sempre pronta a rigenerarsi con l’apporto delle nuove generazioni. L’itinerario alla ricerca della qualità, nella culla del Rinascimento, termina lungo le campagne senesi, in compagnia della famiglia Mazzei, alla guida della Cantina Fonterutoli, in un racconto che richiama il valore una leggenda, quella del Chianti.

Episodio 09 - Le donne del vino e dell’arte in Umbria - 21/07/2021 - ore 20,40

L’indissolubile legame tra arte e vino trova una delle sue più emblematiche espressioni in Umbria. Uno scenario stimolante che vede protagonista la famiglia Lungarotti che, oltre per la qualità dei suoi prodotti, si è distinta per la creazione di un polo culturale unico, composto dal Museo del Vino (Muvit) e dal Museo dell’Olivo e dell’Olio (Moo), ideati da Maria Grazia e Giorgio Lungarotti. L’azienda di famiglia è oggi gestita da Chiara Lungarotti, Amministratore Delegato e la sorella Teresa Severini.

Episodio 10 - Le cantine, le nuove cattedrali - 28/07/2021 - ore 20,40

“Le Cantine, le nuove Cattedrali” è il titolo dell’ultima puntata di B.E.V.I. dedicata ai monumenti della vinificazione in Italia. Sono le dimore del vino del nostro tempo, caratterizzate da forme architettoniche virtuose che, oltre a custodire autentici ‘gioielli enologici’, racchiudono al proprio interno opere di arte contemporanea.

