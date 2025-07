“I comuni vanno valorizzati, perché il ruolo dei sindaci, è il più faticoso e meno pagato d’Italia”

“I comuni vanno valorizzati, perché il ruolo dei sindaci, che sono al servizio della loro comunità, è il più faticoso e meno pagato d’Italia”: lo ha detto il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, alla cerimonia di premiazione del Concorso Enologico Internazionale Città del Vino, nei giorni scorsi, in Campidoglio a Roma. E nel corso della quale, lo stesso Ministro ha consegnato ad Angelo Radica, presidente Città del Vino, associazione che riunisce i comuni a più alta vocazione vitivinicola d Italia, la targa di riconoscimento di Ambasciatore della qualità a sostegno della candidatura della cucina italiana a Patrimonio Unesco. “Riuscire a vedere che, attraverso il loro impegno, viene valorizzato anche un prodotto strategico come il vino è per noi particolarmente rilevante - ha proseguito Lollobrigida - ci dedichiamo molto alla promozione delle eccellenze italiane e, anche attraverso la candidatura della cucina italiana a Patrimonio Unesco, raccontiamo la nostra qualità e la filiera del benessere rappresentata dal made in Italy”.

Il Concorso Enologico Internazionale, i cui vini in gara, 1.500 campioni da 11 Paesi in un edizione n. 23 da record e che ha visto come miglior vino in assoluto il Camolas Moscatel de Setúbal Reserva Barrel Aged dell’azienda portoghese Adega Camolas & Matos di Palmela (con votazione 95,8/100), al quale è andato anche il Premio Speciale Iter Vitis-Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa, dedicato ai vini stranieri in concorso, sono stati giudicati in giugno a Siena, per le Città del Vino “è uno “sforzo organizzativo importante - ha spiegato il presidente Angelo Radica - dal 1987, da quanto è nata la nostra associazione che conta oltre 500 comuni a vocazione vitivinicola, abbiamo fatto tanta strada. Mettiamo a disposizione dei sindaci strumenti operativi, come il rapporto sull’enoturismo, il lavoro sul Piano regolatore delle Città del Vino, facciamo parte di tavoli ministeriali e siamo costantemente auditi in Parlamento. L’edizione del Concorso di quest’anno è stata da record. Siamo tra l’altro gli unici che premiano anche gli amministratori oltre alle aziende, per sottolineare l’importanza dell’elemento di valorizzazione dei territori”.

