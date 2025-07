Per i vigneti “eroici” servono macchinari speciali: sono i protagonisti di “Enovitis Extrême” 2025

Un punto di riferimento internazionale per le tecnologie destinate alla viticoltura “eroica”, con prove sul campo di macchine operatrici ed attrezzature destinate all’impiego in condizioni orografiche impervie, con alte pendenze e ristretti spazi di manovra: è “Enovitis Extrême”, edizione n. 3, la rassegna dedicata a macchine e attrezzature per i vigneti di montagna e in elevata pendenza, in programma domani, 8 luglio, tra i vigneti di Cembra Cantina di Montagna (Cembra Lisignago - Trento) con 67 espositori specializzati. Organizzata da Unione italiana vini con cadenza biennale, “Enovitis extrême” si svolge nel palcoscenico dei vigneti del Trentino e di una delle cantine più alte d’Italia, Cembra Cantina di Montagna, situata a 700 metri di altitudine e con pendenze anche oltre il 40%. Con una lavorazione manuale di 900-1.000 ore per ettaro e una media di coltivazione di due, massimo tre, ettari a contadino, la cantina - nata nel 1952, parte di Cantina di La Vis e Valle di Cembra e associata Cavit - è l’ambasciatrice ideale della viticoltura eroica, realizzata sulle impervie e tipiche terrazze della Val di Cembra. “Enovitis Extrême” 2025 è realizzata in partnership con Cervim (Centro di Ricerca, Studi, Salvaguardia, Coordinamento e Valorizzazione per la Viticoltura Montana), Cia Trentino, Confagricoltura del Trentino, Provincia autonoma di Trento, Coldiretti Trentino Alto Adige e con il Consorzio Vini del Trentino, organismo di tutela con una rappresentatività del 90% dei produttori e viticoltori del territorio.

