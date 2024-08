Il mercato mondiale della birra arriverà a sfiorare +150 miliardi di dollari entro il 2028

In tutto il mondo, compreso il Belpaese, il numero di appassionati di birra, già bevanda popolarissima, è in aumento, con una crescita del fatturato del mercato a livello globale che, stima “Forbes”, arriverà a sfiorare +150 miliardi di dollari entro il 2028 (con un tasso composto di crescita annuale del +3,72%), trainata dalla domanda nelle economie emergenti e da una serie di acquisizioni strategiche che hanno fatto crescere la presenza sul mercato di diverse grandi aziende. In Italia i consumi aumentano addirittura del +56% nella stagione estiva, e mentre sui social impazzano le foto di birre sorseggiate in spiaggia o nelle mete turistiche, i dati di Google Trends dicono che la Valle d’Aosta, la Sardegna e il Veneto sono le regioni che mostrano il maggior interesse per la birra. Cresce anche la popolarità della birra artigianale e aumenta il numero di birrifici indipendenti capaci di attirare soprattutto Gen Z e Millennial. Una voglia ancora più grande proprio in estate quando il consumo cresce notevolmente: secondo un’indagine del Centro Informazione Birra di AssoBirra aumenta in modo trasversale, con il 52% delle persone che dichiara di berne di più nella bella stagione. La Gen X guida il cambio di abitudini, con il 54% che beve birra fino a una media di 4 volte a settimana, mentre per la metà (48%) di Millennials e Gen Z la frequenza di consumo è di 3 volte a settimana. E questo sono le tendenze che accompagnano la “Giornata Internazionale della Birra” che, oggi, 2 agosto, come ogni primo venerdì di agosto, celebra tutte le birre del mondo e chi le produce.

“Questa popolarità crescente è una sfida per chi come noi produce birra artigianale a intercettare sempre di più i gusti del pubblico - spiega Simone Brusadelli, mastro birraio di Doppio Malto, birrificio che produce in Sardegna tutta la propria birra artigianale servendola, poi, in oltre 50 locali tra Italia e Francia - in questi ultimi anni gli amanti della birra hanno dimostrato di preferire birre leggere, facili da bere, con un basso grado alcolico, e che offrono un’esperienza gustativa fresca e dissetante, ideale per ogni occasione. In particolare, i consumatori stanno mostrando una predilezione per gusti agrumati e freschi, con un tocco vivace e rinfrescante”. Basandosi sui dati di AssoBirra, quanto a gusti e tipologie più popolari dello Stivale, primeggia la Lager, scelta da un intervistato su due (50%), seguita da Pilsner (41%), Blanche (31%), Weiss (28%), India Pale Ale (22%), Belgian Ale (18%) e quindi American Pale Ale (11%). A parlare, piuttosto, dei trend di gusto su scala globale è, invece, una recente ricerca di TasteAtlas, secondo la quale la predilezione va alle birre del Nord Europa e, particolarmente, a quelle belghe, che occupano ben 6 dei posti della top 10: dalla Tripel (prima) alla Dubbel (seconda), dalla Lambic (quarta) alla Witbier (settima), dalla Kriek Lambic (ottava) alla Oud Bruin (decima). A completare la classifica, infine, c’è la coppia tedesca di Weissbier (terza) ed Helles (sesta), ma anche la Imperial Stout (quinta) inglese e l’irlandese Irish Dry Stout (nona).

Birra che è protagonista assoluta anche sui social ed ancora di più in estate: l’hashtag #beer vanta 2,2 milioni di post su TikTok e oltre 85 milioni su Instagram, mentre il più italiano #birra supera i 122.000 sul primo e sfiora i 7 milioni sul secondo. Una tradizione, quella della birra italiana, che è storica e tocca tutta la Penisola dal Nord al Sud e le isole, ma quali sono di preciso le regioni dove la birra è più ricercata e apprezzata? Stando ai dati messi a disposizione da Google Trends, in questi primi 7 mesi 2024 è la Valle d’Aosta a guidare la classifica risultando la regione in cui la parola “birra” viene cercata più spesso sul noto motore di ricerca. Completano il podio a poca distanza la Sardegna, seconda, e il Veneto, terza. Dal quarto al decimo posto, invece, possiamo trovare Molise, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Abruzzo e, a chiudere, Toscana.

