Il miglior miele di millefiori da acquistare al supermercato? “Altroconsumo” premia la Valtellina

Con 60 varietà di miele e 18,5 milioni di chili nel 2020, l’Italia è uno dei principali produttori, anche a livello qualitativo, di “oro giallo”. Eppure bisogna fare attenzione quando scegliamo un prodotto tra gli scaffali di un supermercato dove, come ha ricordato recentemente Coldiretti, un vasetto di miele su due proviene dall’estero. E se il prezzo vantaggioso può attrarre, il fattore economico spesso non va a braccetto con quello legato alla qualità del prodotto. Alcuni consigli per gli amanti del miele - ogni italiano in un anno lo consuma in media 500 grammi - arrivano da una classifica pubblicata da “Altroconsumo”. Viene dalla Valtellina il miele che l’associazione per la tutela e difesa dei consumatori ha premiato come il migliore: si tratta di quello di millefiori prodotto da Vis, storica azienda di Lovero, scelto tra le 22 referenze di mieli della tipologia più gettonata e venduti dalle principali insegne della grande distribuzione (supermercati e discount). Il miele millefiori di Vis, prodotto esclusivamente da apicolture della Valtellina, con 84 punti e una qualità giudicata complessivamente ottima, ha battuto tutta la concorrenza. Il test di Altroconsumo ha valutato parametri quali l’etichetta (con la presenza di tutte le informazioni obbligatorie previste dalla legge), autenticità (con una metodologia per verificare la presenza di zuccheri aggiunti), sicurezza (per verificare la presenza di residui di antibiotici), conservabilità (valutando la presenza di acqua), freschezza (attraverso i parametri dell’idrossimetilfurfurale, per la disidratazione del fruttosio, e dell’attività enzimica), test d’impurità e analisi sensoriale.

Oltre al vincitore Vis, gli altri 21 mieli in classifica sono Rigoni Mielbio Miele Italiano Fiori, Apicoltura Piana Miele Millefiori, Dolciando (Eurospin) Miele Millefiori, Maribel (Lidl) Miele Millefiori liquido, Carrefour Miele Millefiori, La Valle del Miele Miele di Fiori, Manusol (MD) Miele Millefiori Italiano, Apicoltura Casentinese Miele Millefiori (Selezione italiana), Saper di Sapori (Selex) Miele Millefiori italiano, Coop Miele Millefiori 100% italiano, Conad Miele Millefiori 100% italiano, Esselunga Top Miele (selezione di pregiati mieli italiani), Luna di Miele - Miele di fiori, Ambrosoli Miele, Alce Nero Miele Millefiori Italiano Biologico, Il Pungiglione Miele Millefiori Bio, Terre d’Italia Miele Millefiori d’Umbria, Rigoni Miele Italiano (formato famiglia), Mielizia Miele Italiano Millefiori - Noi apicoltori in Emilia Romagna, Le Terre di Ecor - Fattoria di Vaira Miele Millefiori, Altromercato Miele Millefiori Lacandona/Messico.

