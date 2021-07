Il mondo del cibo post-pandemia sarà al centro del Festival del Giornalismo Alimentare

Non solo fiere ed eventi commerciali. Anche quelli dove si parla e si ragiona sul wine & food riaprono al pubblico che potrà assistere in presenza a focus, confronti e iniziative. Un esempio in questione è il Festival del Giornalismo Alimentare, in programma a Torino il 27 e 28 settembre al Circolo dei Lettori e che sarà preceduto da due momenti di avvicinamento al Festival il 24 e il 25 settembre. Previsti dibattiti sull’informazione legata al cibo, interviste ai personaggi del settore, le presentazioni di studi e ricerche sulle tendenze alimentari con le anticipazioni su come il mondo alimentare e i consumatori vivranno il dopo-Covid. Il Festival del Giornalismo Alimentare n. 6 sarà dedicata al mondo del cibo post-pandemia e riserverà una particolare attenzione alla sostenibilità e alla salute. L’accesso alle sale e alle aule dei laboratori sarà a numero chiuso e solo su prenotazione, poiché la capienza sarà limitata dalle norme anti Covid. Tuttavia, per la prima volta, i panel del Festival saranno trasmessi in diretta streaming.

