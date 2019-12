Il Natale dei gourmet? Con la Hida-Wagyu, la carne più pregiata al mondo: 1.000 euro al kg

A renderlo tanto speciale, è la percentuale e la distribuzione di grasso interno alle fibre che formano una ragnatela, come un marmo, riconoscibile anche a occhio nudo sui tagli ancora crudi. E a differenza dei manzi che siamo abituati a vedere in Occidente, il suo grasso ha un sapore inconfondibile, una morbidezza eccezionale, un aroma unico che proviene dall’acqua e dall’erba di montagna di cui si nutrono i bovini: Hida, incastonata nelle Alpi giapponesi, nota come “The water kingdom” per la purezza dei corsi d’acqua e i prati incontaminati dell’altopiano dove vivono i manzi neri di razza Kuroge. Ecco la Hida-Wagyu, il manzo alpino giapponese, la carne più pregiata e costosa al mondo (fino a 1.000 euro al kg), che, per un Natale da veri gourmet, diventa accessibile e dai ristoranti ed hotel lussuosi del mondo arriva nei locali e nelle macellerie d’Italia - da Taki di Piazza Cavour e Er Macellaio di Sergio Serafini a Roma al Ristorante Via di Guinceri del creativo Fabrizio Moccia a Collesavetti - grazie ad un’iniziativa di Taki Japan International, importatore in esclusiva per il Belpaese.

