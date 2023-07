Il Prosecco sbanca negli Usa: 134 milioni di bottiglie vendute nel 2022 (+6,3% sull’anno precedente)

Gli Stati Uniti si confermano il più importante mercato mondiale per il Prosecco: nel 2022 hanno importato 134 milioni di bottiglie, facendo registrare un aumento del +6,3% sull’anno precedente, con una quota che vale il 24,3% dell’intero volume esportato. Ma gli Usa presentano ancora grandi potenzialità inesplorate: per questo il Consorzio Prosecco Doc è pronto a partire con la “National Prosecco Week”, edizione n. 6, che, dal 17 al 23 luglio, coinvolgerà ben 30 Stati americani attraverso campagne di promozione e comunicazione rivolte al trade, ai media e al consumatore finale. “Visto il grande successo delle passate edizioni, siamo lieti di tornare negli Stati Uniti con la “National Prosecco Week”, una buona opportunità per presentare i nostri vini, il nostro territorio e la nostra cultura alle più influenti personalità del vino e agli amanti del Prosecco Doc negli Stati Uniti - racconta Stefano Zanette, presidente Prosecco Doc - il nostro obiettivo è continuare a rafforzare il successo della denominazione monitorando i trend di consumo, prestando grande attenzione al territorio, e coinvolgendo attivamente l’intero sistema produttivo nel mantenere l’attenzione massima alla sostenibilità”.

Anche quest’anno sarà coinvolta una fitta rete di partner costituita da negozi al dettaglio, punti vendita on line, enoteche, bar e ristoranti, con eventi rivolti specificamente ai consumatori e in campagne attivate tramite i media. Si contano inoltre diverse nuove partnership strategiche siglate con testate giornalistiche, nonché svariate attivazioni affidate ad alcuni influencer di spicco negli Usa. Diverse migliaia di consumatori saranno intercettati grazie al coinvolgimento di oltre 1.000 tra negozi on line e punti vendita fisici, che parteciperanno con display dedicati, attivazione di promozioni e degustazioni in presenza. Oltre alle uscite sui media, agli inviti lanciati dagli influencer, alle azioni di marketing sui social media e a varie forme di pubblicità, per dirigere il potenziale pubblico verso i locali aderenti alla Prosecco Week sono stati pianificati appositi spot nei maxischermi di Times Square, vetrina di eccellenza sita nel cuore pulsante di New York City. Per massimizzare il coinvolgimento dei consumatori americani, il Consorzio Prosecco Doc ha in serbo altri originali eventi: tre date, sempre inserite nella “National Prosecco Week”, di scena a Los Angeles, a Chicago ed a New York, rispettivamente il 17, 19 e 22 luglio. Verranno organizzate in collaborazione con la Cru Luv Selections, rinomata agenzia di marchi creativi cui fa capo Jermaine Stone, personaggio recentemente acclamato dal “New York Times” come indiscussa celebrità del mondo del vino, fondatore del “The Original Wine & Hip Hop podcast”.

Forte del clamoroso successo registrato nel 2022 coniugando elementi della cultura di strada con quelli della cultura enologica, anche quest’anno Jermaine Stone proporrà un’esperienza immersiva, mixando l’eccellenza delle bollicine veneto-friulane con dell’ottima musica e accompagnando il tutto con l’intrigante narrazione di curiosità relative al Prosecco Doc: “questi eventi rappresentano una bella opportunità per fondere il mondo del vino con la cultura urbana, riunendo un pubblico eterogeneo con il quale creare esperienze uniche e memorabili” ha osservato Jermaine Stone. Tra gli eventi clou riservati ai consumatori, quest’anno spunta anche un esclusivo happy hour organizzato dal Consorzio per il 18 luglio al Tao’s Dream Downtown di New York: l’incontro si aprirà con due seminari educativi, rivolti a influencer e media, condotti da Lidia Bastianich, vera autorità della cucina italiana negli Usa, seguiti da un ricevimento, e che avranno la possibilità di intraprendere virtualmente un viaggio culinario in Italia, gustando Prosecco Doc in purezza o in una selezione di cocktail abbinati a piatti della cucina italiana.

