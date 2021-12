Il regalo di Natale perfetto? Gli italiani hanno le idee chiare e puntano su food e vino

Cosa regalare a Natale? Una domanda che sta passando per la testa a milioni di persone che presto dovranno prendere una decisione. Ma una tendenza sta emergendo con forza: quella di regalare cibo e prodotti alimentari, vino incluso, scelta che sembra essere sempre più integrante della tradizione natalizia italiana. A rivelarlo una ricerca, su un campione di 1.200 persone maggiorenni, condotta da Swg per Deliveroo, la piattaforma leader nell’online food delivery, che ha indagato sul rapporto tra gli italiani e i regali di prodotti alimentari. Dalla ricerca emerge che più di 1 italiano su 2 (quasi il 60% della popolazione) afferma di regalare del cibo in occasioni speciali come il Natale e l’80% dichiara di gradire prodotti alimentari come dono.

Soprattutto per le fasce d’età centrali (35-54 anni) regalare cibo è una opzione presa in considerazione con una certa regolarità, non solo a Natale, ma anche per fare una sorpresa o per altre occasioni particolari. Tra i regali particolarmente apprezzati, quasi il 60% degli intervistati indica “un buono per una cena o un pranzo da consumare presso la propria abitazione” con punte di oltre il 64% tra le persone tra i 25 e i 34 anni e al Sud. In testa alle preferenze i prodotti alimentari (78%), davanti a un dolce o dessert (66%) e una bottiglia di vino o altri alcolici (67%). Per il 17% del campione, un anno di delivery è considerato uno dei migliori regali culinari che si possono ricevere.

Ma cosa “significa” per gli italiani regalare cibo? Per il 29% delle preferenze un prodotto culinario è simbolo di piacere, per il 21% significa “ famiglia” e il 20% lo lega al concetto di tradizione. Un regalo sentito dunque, ma non eccessivamente intimo, ancora più gradito se è qualcosa di diverso da quello che si è abituati a mangiare (42% delle risposte), che non si è in grado di cucinare (33%), da condividere come una torta (28%) o tipico del Natale (26%).

E se regalare cibo a parenti ed amici sembra ormai un’abitudine sempre più consolidata e un atto di piacere, nel periodo natalizio, a Roma, sarà possibile farlo in un modo originale. Per l’avvio della campagna di comunicazione dedicata al Natale “Il regalo più bello”, Deliveroo ha installato a Roma, nella cavea della Stazione della Metro A “Cipro”, un enorme zaino interattivo, nelle vesti di un grande regalo di Natale: da oggi al 21 dicembre, attraverso uno screen presente sullo zaino, sarà possibile accedere alla App, consultare i menù dei migliori ristoranti romani presenti in piattaforma e regalare del buon cibo ad amici o ai propri cari.

