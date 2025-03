Il sabato si conferma il giorno in cui si va più spesso al ristorante. Cucina italiana la più amata

Il giorno preferito dagli italiani per mangiare fuori? É il sabato (26%), mentre per quanto riguarda la fascia oraria la grande maggioranza preferisce uscire a cena (75%). La cucina italiana rimane la scelta preferita (31%), seguita da quella mediterranea (12%), le pizzerie (12%), la cucina giapponese (6%), e la cucina a base di pesce (6%). Agosto è stato il mese con il più alto numero di prenotazioni, con un picco a Ferragosto, seguito da novembre, che ha registrato la percentuale di crescita annua più alta, e le città con il più alto numero di prenotazioni sono state Roma, Milano, Firenze, Torino e Napoli. Sono alcune delle tendenze evidenziate da “TheFork Insights” 2024, il report sulla ristorazione italiana stilato da TheFork, brand di Tripadvisor e principale piattaforma per le prenotazioni online di ristoranti in Europa.

L’analisi evidenzia i dati e i trend principali che illustrano lo stato della ristorazione italiana e l’evoluzione del comportamento dei consumatori. Nel nostro Paese la piattaforma ha portato 23 milioni di clienti nei ristoranti, contribuendo con circa 690 milioni di euro ai ricavi dei suoi partner e con quasi 73 milioni di euro ai risparmi dei clienti grazie agli sconti. “TheFork continua a investire nell’innovazione del nostro sistema gestionale dei ristoranti, TheFork Manager, e nella nostra app, avendo l’obiettivo di ottimizzare le operazioni dei ristoranti, accrescendo il loro reddito e mettendo a disposizione degli utenti un’esperienza maggiormente personalizzata - afferma Carlo Carollo, Country Manager di TheFork - la nostra mission è quella di rendere i ristoranti più efficienti ed equipaggiarli con strumenti pratici per massimizzare le prenotazioni, dichiarando guerra ai tavoli vuoti”.

Il 2024 si è concluso con una nota positiva per TheFork Italia, registrando un’accelerazione della crescita delle prenotazioni al ristorante rispetto al 2023. Tutte le aree geografiche del Paese hanno contribuito a questo aumento, con il sud che spicca per il suo incremento significativo. In termini assoluti, le città con il più alto numero di prenotazioni sono state Roma, Milano, Firenze, Torino e Napoli, con Torino e Napoli che mostrano la crescita più sostanziale rispetto all’anno precedente. Mentre i posti prenotati a prezzo pieno con TheFork rimangono la maggioranza, le promozioni restano la strategia chiave per sostenere la domanda, in particolare nei periodi di bassa stagione.

Dal report emerge che il 75% degli utenti prenota per cena, il sabato è il giorno più popolare (26%). Per quanto riguarda l’orario di prenotazione, il 42% degli utenti prenota entro le 4 ore o meno. La cucina italiana rimane la scelta preferita (31%), seguita da quella mediterranea (12%), le pizzerie (12%), la cucina giapponese (6%), e la cucina a base di pesce (6%). Il 64% degli utenti spende tra i 25 euro e i 50 euro a persona. Circa l’80% delle prenotazioni sono state fatte con l’app, il 20% via web. Il turismo domestico è rimasto stabile, con il 17% delle prenotazioni effettuate da turisti italiani, la stessa percentuale del 2023.

I ristoranti “Insider”, selezionati sulla base di prestigiosi riconoscimenti di guide gastronomiche e delle recensioni online di TheFork, rappresentano il 25% delle offerte disponibili sulla piattaforma, contribuendo al 30% delle prenotazioni totali e registrando un aumento annuo a doppia cifra. Anche i ristoranti selezionati dalla guida Michelin continuano a crescere. Questa espansione riflette le preferenze degli utenti, che prediligono sempre di più la qualità: i ristoranti con un punteggio sopra il 9 hanno ricevuto oltre il 40% di prenotazioni nel 2024. Inoltre, rispetto al 2023, i ristoranti presenti nella Top 100 a dicembre 2024 hanno visto un aumento

Le catene hanno giocato un ruolo sempre più importante nel 2024, contribuendo sostanzialmente alle prenotazioni con TheFork: i primi 10 grandi gruppi, con un totale di 106 ristoranti sulla piattaforma, sono diventati sempre più significativi nelle prenotazioni complessive. Rispetto al 2023, le prenotazioni per queste catene sono cresciute molto, evidenziando come i formati ben consolidati e riconoscibili stiano diventando sempre più popolari tra gli utenti.

A guidare questa crescita sono stati brand come FraDiavolo, Officina del Riso, Rossopomodoro, Pizzium, Trattoria Dall’Oste, We Grill, Mani Pizza & Cucina, Nima Sushi & Uramakeria, Pokèria, PizzAut e Balestrari. Questi brand mostrano come innovazione e forte identità possono essere strumenti chiave nell’attirare e accrescere la propria base di consumatori.

