Il supporto politico passa anche dalla cucina: un gruppo di chef famosi lancia “Cooking for Kamala”

Ci sono alcuni tra gli chef più famosi degli Stati Uniti tra i sostenitori di Kamala Harris, sfidante di Donald Trump alle prossime presidenziali: e cosa c’è di meglio che cucinare insieme per raccogliere fondi? Andrà in scena proprio questa sera su Zoom alle ore 20 (ora americana, mentre in Italia saranno le 2 di notte) l’evento in live streaming “Cooking for Kamala”, che riunisce oltre 60 grandi nomi della ristorazione d’oltreoceano, tra cui stellati Michelin e vincitori del James Beard Award: da José Andrés a Ruth Reichl, da Nancy Silverton a Niki Nakayama, da Padma Lakshmi a Joel McHale, da Tom Colicchio a Susan Feniger, da Suzanne Goin a Stuart O’Keefe. L’obiettivo è cucinare, in condivisione con una vasta platea internazionale, la ricetta preferita di Kamala, ovvero il pollo intero arrostito alle erbe, insieme ad altri piatti.

Il collettivo mira a raccogliere supporto e fondi per la campagna della Harris, celebrando al contempo il suo amore per il cibo, visto che Kamala è una “foodie” dichiarata. L’evento, che dura 90 minuti, mostrerà Suzanne Goin nella sua cucina mentre prepara la ricetta di Kamal Harris per il pollo intero arrostito alle erbe. I partecipanti possono acquistare gli ingredienti e seguire passo passo la ricetta per un format in stile “cucina condivisa”, arricchito dagli interventi degli altri chef che dispenseranno suggerimenti e curiosità.

“Conosco Kamala da 20 anni e cucinare con la famiglia e gli amici è fondamentale per lei, così ho voluto realizzare un evento interattivo in cui i sostenitori di Kamala potessero preparare la sua ricetta preferita insieme ai migliori chef americani - ha affermato il deputato democratico Eric Swalwell, che ha avuto l’idea - abbiamo chiamato gli chef più noti del nostro paese. Per una volta, avere troppi chef in cucina è una buona cosa, perché aiuterà a far eleggere Kamala Harris come presidente. Oltre a ricevere consigli di cucina da chef di fama mondiale, gli spettatori condivideranno anche divertimento e risate, due cose di cui il nostro Paese ha bisogno”.

”Cooking for Kamala” è un evento gratuito, anche se gli organizzatori incoraggiano a versare un contributo alla sua raccolta fondi “Harris Victory Fund”. Chi donerà di più potrà anche vincere libri di cucina autografati, incontri con gli chef e altre sorprese.

Molte personalità del mondo del cibo sono state conquistate dalla Harris per la sua dedizione alle questioni legate al food: il clima, l’agricoltura e il successo delle piccole imprese. Inoltre la Harris ha dichiarato che, nel caso fosse eletta, combatterebbe contro i prezzi alle stelle dei supermercati entro i suoi primi 100 giorni in carica.

Copyright © 2000/2024