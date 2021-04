Il vignaiolo Gian Marco Viano nella lista dei giovani che cambieranno il futuro della gastronomia

C’è anche un vignaiolo italiano, Gian Marco Viano, che, a Carema, nel nord del Piemonte, guida la Monte Maletto, nella lista dei giovani che stanno cambiando il futuro della gastronomia nel mondo, ossia la “50 Next” firmata da The World’s 50 Best Restaurants e The World’s 50 Best Bars, ideata per ispirare, rafforzare e connettere la prossima generazione di chef, produttori, innovatori tecnologici, attivisti, divulgatori e scienziati del settore. Viano, 34 anni, è stato selezionato come esempio di resistenza e anticonformismo, perché, si legge, quando “i giovani lasciavano il Piemonte rurale per andare a lavorare nelle principali città italiane, abbandonando i vigneti che erano stati loro tramandati di generazione in generazione, Gian Marco Viano stava facendo il percorso opposto”.

Quella del giovane vignaiolo piemontese è una carriera iniziata tra i tavoli dei ristoranti, come sommelier in giro per l’Europa, fino a quando, “si è trovato incapace di resistere al richiamo della vite e si è innamorato di Carema, un pittoresco borgo al confine con la regione montuosa della Valle d’Aosta con una tradizione vinicola che risale al 23 a. C.. Caratterizzato da ripidi pendii dove i vigneti sono costruiti su terrazze, il territorio intorno a Carema non si è mai prestato alla produzione industriale di vino. Gian Marco lo ha capito dal momento in cui ha acquistato per la prima volta il suo appezzamento di terreno: 700 metri quadrati dove ha deciso di scommettere sulla viticoltura biologica, eliminando i pesticidi e utilizzando invece alghe, oli essenziali e fiori d’arancio come prodotti rinforzanti. Ha chiamato la sua azienda Monte Maletto, dal nome del monte che sovrasta e protegge i vigneti di Carema. La scommessa di Gian Marco è stata vinta. Ora possiede 1 ettaro di terreno a Carema e 0,3 nella zona di Caluso Erbaluce, dove produce i suoi vini”.

La lista ha l’obiettivo di rappresentare le molteplici espressioni della scena gastronomica globale, coinvolgendo talenti provenienti da 34 diversi Paesi dai sei Continenti. La lista comprende professionisti in rappresentanza di 7 grandi categorie, dai produttori agli educatori, dai creatori di nuove tecnologie agli attivisti. Ogni categoria comprende un ampio spettro di professioni, riconoscendo a ognuno dei giovani selezionati la capacità di sviluppare e guidare un cambiamento significativo. La selezione 2021 include, tra gli altri, l’innovativo “macellaio del pesce” Josh Niland, australiano; la sostenitrice dell’agricoltura progressista Cherrie Atilano, filippina; l’innovatore tecnologico Isaac Sesi, ghanese; la pioniera indigena messicana Claudia Albertina Ruiz; e Jhannel Tomlinson, attivista giamaicana contro il cambiamento climatico che aiuta le donne attraverso il lavoro nelle coltivazioni di caffè. La più giovane è Maitane Alonso Monasterio, ventenne basca, studentessa di medicina, che ha inventato una nuova tecnologia per la conservazione del cibo. Come prima lista internazionale con queste caratteristiche, 50 Next include 5 giovani dall’Africa, 6 dall’Asia, 1 dai Caraibi, 18 dall’Europa, 7 dall’America Latina, 2 dal Medio Oriente, 3 dall’Australasia e 8 dagli Usa.

Focus - La “50 Next”, firmata da The World’s 50 Best Restaurants e The World’s 50 Best Bars, nella lista dei giovani che cambieranno il futuro della gastronomia



Gamechanging Producers

Manuel Choqque, 33 - Cusco, Perù

Clara Diez, 29 - Madrid, Spagna

Marianne Eaves, 34 - Lexington, USA

Mark Emil Hermansen, 35 - Copenhagen, Danimarca

Louise Mabulo, 22 - San Fernando, Filippine

Josh Niland, 32 - Sydney, Australia

Jennifer Rodriguez, 34 - Mesitas del Colegio, Colombia

Gian Marco Viano, 34 - Carema, Italia

Mikel Zapiain, 33 e Ion Zapiain, 30 - San Sebastian, Paesi Baschi, Spagna

Tech Disruptors

Katerina Axelsson, 29 - San Luis Obispo, USA (paese di origine: Russia)

Matias Muchnick, 32 - New York, USA (paese di origine: Cile)

Jonathan Ng, 30 - Singapore

Solveiga Pakštaitė, 28 - Londra, UK (paese di origine: Lithuania)

Abby Rose, 33 - Londra, UK, e Cile

Isaac Sesi, 28 - Kumasi, Ghana

Empowering Educators

Mariana Aleixo, 33 - Rio de Janeiro, Brasile

Cherrie Atilano, 35 - Makati City, Filippine

Josh Gilbert, 29 - Gloucester, Australia

Siddhi Karnani, 30 e Anurag Agarwal, 34 - Siliguri, India

Ievgen Klopotenko, 34 - Kiev, Ucraina

Dieuveil Malonga, 29 - Kigali, Rwanda (paese di origine: Congo)

Maureen Muketha, 25 - Nairobi, Kenya

Edward Mukiibi, 34 - Mukono Town, Uganda

Ted Rosner, 33 e Max Dubiel, 33 - Londra, UK (Paese di origine: rispettivamente UK e Germania)

Entrepreneurial Creatives

Ata Cengiz, 28 - Istanbul, Turchia

Jon Gray, 35 - New York, USA

Sana Javeri Kaori, 27 - Oakland, USA (paese di origine: India)

Adelaide Lala Tam, 27 - Rotterdam, Paesi Bassi (paese di origine: Hong Kong)

Divya Mohan, 29 - Lund, Svezia (paese di origine: India)

Natsuko Shoji, 31 - Tokyo, Giappone

Thiago Vinícius De Paula Da Silva, 32 - San Paolo, Brasile

Science Innovators

Maitane Alonso Monasterio, 20 - Sodupe, Paesi Baschi, Spagna

Leah Bessa, 30 - Cape Town, Sud Africa

Kisum Chan, 22 (paese di origine: Hong Kong) e Lincoln Lee, 23 (paese di origine: Malesia) - Londra, UK - e Zheyi Chia, 22, e Jonathan Ong, 24 - Kuala Lumpur, Malesia

Marc Coloma, 29 - Barcellona, Spagna

Kiara Nirghin, 21 - Stanford, USA (paese di origine: Sud Africa)

Leo Wezelius, 23, Angelo Demeter, 28 e Fredrik Åkerman, 24 - Stoccolma, Svezia (paese di origine: rispettivamente Svezia, Romania e Svezia)

Hospitality Pioneers

Jo Barrett, 32, e Matt Stone, 34 - Melbourne, Australia

Ashtin Berry, 33 - Chicago, USA

Douglas McMaster, 34 - Londra, UK

Diego Prado, 35 - Copenhagen, Danimarca (paese di origine: Cile)

Claudia Albertina Ruiz, 33 - San Cristóbal de las Casas, Messico

Marsia Taha, 32 - La Paz, Bolivia (paese di origine:Bulgaria)

David Zilber, 35 - Copenhagen, Danimarca (paese di origine: Canada)

Trailblazing Activists

Jamie Crummie, 29 e Lucie Basch, 29 - Londra, UK e New York, USA (paese di origine: rispettivamente Londra e Parigi)

Friederike Gaedke, 29 - Berlino, Germania

Bibi La Luz Gonzalez, 33 - Guatemala City, Guatemala

Matt Jozwiak, 33 - New York, USA

Maya Terro, 34 - Beirut, Lebanon (nato in Ucraina)

Hannel Tomlinson, 29 - Kingston, Jamaica

Copyright © 2000/2021