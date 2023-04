Il vino in tv: in arrivo la serie ispirata al manga “Kami no shizuku”, su “Apple Tv+”

Dopo aver spopolato in Giappone, a partire dal 2004, ed essere stato tradotto in inglese dal 2020, “Kami no shizuku”, il fumetto della firma Tadashi Agi, che narra le vicende di due fratelli che devono sfidarsi a colpi di degustazione per riconoscere i “12 apostoli” del vino più un vino misterioso per avere l’eredità del padre, celebre critico enoico giapponese, ovvero una collezione di vini da oltre 20 milioni di dollari, ora diventa anche una serie tv internazionale, pronta a debuttare da venerdì 21 aprile 2023, su “Apple Tv+”, la piattaforma di video della Apple. Un debutto sul piccolo schermo rivolto al pubblico mondiale, ma non una prima assoluta, visto che una serie tv ispirata al fumetto era già stata prodotta nel 2009, in Giappone.

La nuova serie “Drops of God”, dunque, sarà un “dramedy” multilingue franco-giapponese di Legendary Entertainment, ispirato alla saga. In questa serie (in 8 puntante), scritta e ideata da Quoc Dang Tran (Marianne, Parallel), prodotta da Klaus Zimmermann (I Borgia, Trapped) e diretta da Oded Ruskin (No Man’s Land, Absentia), che uscirà in tutto il mondo, ad esclusione del Giappone, saranno narrate le vicende che partono da dopo la morte di “Alexandre Léger, creatore della famosa Léger Wine Guide e figura emblematica dell’enologia, è appena morto nella sua casa di Tokyo all’età di 60 anni. Il compianto Alexandre lascia una figlia, Camille (Fleur Geffrier, Das Boot), che vive a Parigi e non vede il padre dalla separazione dei suoi genitori, avvenuta quando lei aveva nove anni. Camille vola a Tokyo per assistere alla lettura del testamento di Léger e scopre che suo padre le ha lasciato una straordinaria collezione di vini, la più grande al mondo secondo gli esperti, valutata, come racconta il trailer, 148 milioni di dollari. Ma, per rivendicare l’eredità, Camille deve competere con un giovane e brillante enologo, Issei Tomine, che suo padre ha preso sotto la sua ala protettrice e che nel testamento di Léger viene indicato come il suo “figlio spirituale”. Ma la sua connessione con Issei è realmente solo spirituale?”.

