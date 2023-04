Il vino in Ue nel 2022/2023: maggiore produzione, export stabile, ma consumi pro-capite in calo

Produzione di vino in leggero aumento nel biennio 2022/2023, export in crescita in valore ma stabile in quantità, consumi pro-capite in calo: è il quadro enoico in Unione Europea, secondo l’outlook di breve termine, pubblicato nei giorni scorsi, dalla Commissione Agricoltura, sulla base dei dati di Eurostat e di quelli comunicati dagli Stati membri. Guardando alla produzione, spiega il report, il totale europeo dovrebbe attestarsi, come da stime, a 158 milioni di ettolitri (+3,3% su base annua), per effetto dei recuperi di Francia (+19%) e Spagna (+1,3%), e dei cali di Italia (-1%) e Portogallo (-8%).

I consumi pro-capite, invece, paradossalmente cresciuti in quantità nel 2021-2022, dovrebbero tornare a diminuire, per fermarsi a 22,5 litri a testa, con un -1,3% sulla media degli ultimi 5 anni. Con un calo, sottolinea l’outlook europeo, a discapito soprattutto dei vini rossi, come per altro sostengono ormai quasi tutti gli studi di mercato.

Sul fronte delle esportazioni, se nel biennio 2021/2022, a fronte di volumi praticamente stabili, i valori sono cresciuti del 12% (anche per effetto della crescita delle produzioni Dop, che hanno compensato la riduzione in quantità di quelle Igp), nel 2022/2023 ci si aspetta una sostanziale stabilità sulla scorsa campagna, con 32 milioni di ettolitri (il 3% in più, però, rispetto alla media degli ultimi 5 anni).

Di contro, dovrebbero diminuire ancora le importazioni, con un calo stimato in un -4%, per 6,6 milioni di ettolitri (-14% sulla media quinquennale), continuando una tendenza al declino a lungo termine. Come risultato complessivo, le scorte finali del 2022/23 dovrebbero continuare ad essere a livelli elevati (circa 170 milioni di tonnellate, più di una vendemmia). Tuttavia, sottolinea ancora la Commissione Europea, rimarrebbero al di sotto del livello record di inizio pandemia da Covid -19 (2020/21).

Copyright © 2000/2023