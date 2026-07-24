Il vino italiano accende l’estate: torna “Calici di Stelle” 2026, tra cantine, piazze e borghi 

Il vino come esperienza di cultura, consapevolezza e dialogo tra generazioni, tra degustazioni con i produttori, osservazioni astronomiche, cene a lume di candela, pic-nic al tramonto, concerti, spettacoli teatrali, live painting, attività per bambini e tante altre iniziative in tutta Italia, dalle Dolomiti a 2.000 metri di altitudine fino alle coste siciliane e sarde, passando per i borghi e i castelli dell’entroterra: da oggi, 24 luglio, al 16 agosto torna “Calici di Stelle” 2026, l’evento by Movimento Turismo del Vino, in scena tra cantine, piazze, borghi e i luoghi più suggestivi di ogni regione. Il filo conduttore di questa edizione è racchiuso in un messaggio semplice quanto potente: “Brinda alla Vita!”, un invito per vivere il vino come patrimonio culturale e umano e continuare a promuovere un’idea di enoturismo fondata sulla consapevolezza verso il territorio e verso gli altri. Per oltre tre settimane le cantine del Movimento Turismo Vino hanno in programma degustazioni e percorsi sensoriali dedicati alla scoperta dei prodotti del territorio, integrando l’esperienza degustativa con trekking tra i vigneti al tramonto, pic-nic e aperitivi sotto le stelle, proiezioni astronomiche, verticali di vecchie annate, appuntamenti astrologici, musica dal vivo, spettacoli teatrali, cene a lume di candela e serate a tema pizza, grigliate e fritti e bollicine, nonché la presenza di street food e degustazioni di olio evo e distillati. Non mancheranno, inoltre, incontri culturali, mostre, live painting e pittura, lezioni di ballo, visite nei borghi, concerti jazz e le iniziative relative alla mobilità sicura, con i produttori del Movimento sono sempre più impegnati nell’offrire ai visitatori esperienze alternative dedicate agli “eroi della serata”: coloro che scelgono di guidare.

Dalle piazze affacciate sul mare della Sardegna e della Sicilia, ai castelli ricchi di storia e i borghi dell’entroterra, fino al centro di Milano e sulle cime delle Dolomiti, le cantine del Movimento hanno scelto alcuni dei luoghi più suggestivi del proprio territorio per trasformarli in palcoscenici d’eccezione di serate indimenticabili all’insegna dei migliori vini e dei prodotti locali. Anche quest’anno “Calici di Stelle” animerà i luoghi più suggestivi di ogni regione, come il Bastione Fiorito all’interno del Castello di Gorizia il 30 luglio, il centro storico di Cabras per l’appuntamento sardo del 7 agosto, la terrazza a oltre 2.000 metri di Doss del Sabion a Pinzolo l’1 agosto, nel cuore delle Dolomiti di Brenta, il Castello di Taurasi che ospiterà le cantine campane e l’Hotel Ancora di Cortina per l’appuntamento annuale di Mtv Veneto, entrambi l’8 agosto. E ancora: doppio incontro in programma il 29 luglio e il 5 agosto nel centro di Potenza, in Piazza Mario Pagano, e il 10 e il 12 agosto a Milano per il tour in bus nei luoghi più celebri della città insieme ai produttori del Movimento Turismo del Vino. Un’edizione che conferma la vocazione di tutti gli eventi del Movimento, ovvero mettere al centro il valore sociale del vino come creatore di connessioni tra produttori e consumatori, rafforzando il legame con la comunità e con le realtà giovanili locali, promuovendo un messaggio positivo di moderazione così da vivere l’esperienza in cantina con curiosità e spirito di condivisione.

“L’evento di apertura, “Aspettando Calici di Stelle”, ha anticipato i valori che accompagneranno tutto il corso della manifestazione estiva - sottolinea Violante Gardini Cinelli Colombini, presidente del Movimento Turismo del Vino - ovvero l’educazione al consumo, il dialogo tra generazioni, la sicurezza stradale come responsabilità condivisa e la valorizzazione di uno stile di vita fondato sul rispetto e sulla misura. I produttori sono ora pronti a offrire esperienze inclusive dove il vino diventa occasione di incontro, sia in cantina ma anche nelle migliori località del proprio territorio, coinvolgendo tutta la famiglia in quel passaggio di conoscenze che i più grandi trasmettono ai più giovani, raccontando il valore del vino come patrimonio di territori e tradizioni da custodire e tramandare”.

Focus - Gli eventi di “Calici di Stelle” 2026 regione per regione

Se in Abruzzo sono 24 le cantine che aderiscono all’evento, in Basilicata il 29 luglio e il 5 agosto sono in programma due incontri nel centro di Potenza, in Piazza Mario Pagano, per celebrare i migliori vini lucani tra dj set e sapori del territorio.

In Campania l’8 agosto appuntamento al Castello di Taurasi per l’evento regionale con le migliori etichette del territorio, mentre Mastroberardino e Antica Hirpinia organizzano visite in cantina e in bottaia, menù a tema con prodotti identitari e appuntamenti con l’astronomo.

In Emilia Romagna gli eventi si svolgeranno nei centri di Valsamoggia (10 agosto) e Fontanelice (10 agosto), mentre alla cantina Agrivar (by Palazzo di Varignana) a Castel San Pietro Terme (Bologna) il 10 agosto andrà in scena una serata dedicata alla scoperta e alla narrazione delle costellazioni astrale, insieme all’Associazione Astrofili “Cielo Permettendo”, tra pop corn e calici di vino.

In Friuli Venezia Giulia degustazioni con protagonisti i vini della regione, abbinamenti con prodotti locali, cene a tema, visite in cantina e in barricaia, incontro con lo scrittore e osservazioni astronomiche tra i vigneti. Il 30 luglio il Bastione fiorito sul Castello di Gorizia farà da cornice ad un evento unico, con protagonisti i vini d’eccellenza del territorio - Livon, Livio Felluga, Petrucco, Sosol, Le vigne di Zamò, Di Lenardo, Mitis, Pascolo, Vini Brojli, Ronco dei Pini e Vignis di Marian - e un viaggio gastronomico tra i sapori autentici e le specialità locali artigianali, accompagnati da una colonna sonora live. Il 6 agosto a San Daniele del Friuli (Udine), nella suggestiva cornice di Villa Serravallo, una serata all'insegna del vino e delle eccellenze regionali, che trasformerà il borgo in un raffinato palcoscenico del gusto a cielo aperto con un ironico percorso tra le vignette del “Concorso Internazionale Spirito di Vino”.

Nel Lazio picnic tra i filari, passeggiate nei vigneti, visite in suggestive grotte di tufo, aperitivi al tramonto, cene dedicate ai sapori del territorio. E ancora relax sotto la luna, musica, osservazioni guidate del cielo, con proposte analcoliche, oltre al vino, per vivere un’estate in cantina all’insegna della convivialità e del consumo consapevole.

In Lombardia le aziende aprono le porte per la nuova edizione dell’evento con appuntamenti sotto le stelle, degustazioni delle migliori etichette, abbinamenti con ricette tradizionali. Il 10 e 12 agosto appuntamento al centro di Milano per il tour in bus dei luoghi più celebri del capoluogo, dal Duomo ai Navigli, in compagnia delle cantine Mtv.

In Piemonte tour in cantina e nei vigneti, percorsi degustazioni dedicati non solo al vino ma anche grappe, whisky, brandy e tanti altri distillati, aperitivi in vigna, osservazioni del cielo e musica dal vivo per vivere un’estate in cantina all’insegna del divertimento e dei sapori autentici.

In Sardegna appuntamento il 7 agosto tra le vie del centro storico di Cabras, in un percorso che celebra le eccellenze gastronomiche della regione, tra i vini delle migliori cantine e street food d’autore, in una suggestiva serata vista mare.

In Sicilia 29 cantine - tra cui Firriato, Feudi del Pisciotto, Alessandro di Camporeale, Mandrarossa, Tenute Orestiadi, Florio, Donnafugata, Colomba Bianca e molte altre - e 31 appuntamenti trasformano l’isola in un grande itinerario dell’enoturismo, tra degustazioni di vini e prodotti tipici, aperitivi tra i vigneti, concerti, dj set, cene a cura di chef del territorio, visite in cantina, presentazioni di libri, selezioni di materie prime locali e osservazioni di stelle insieme agli astronomi. Ad aderire all’evento anche 5 comuni dell’isola: Castiglione di Sicilia, Pachino, Pantelleria, Partinico e Poggioreale.

In Toscana le attività spaziano dalle degustazioni guidate alle cene in vigna, dagli aperitivi al tramonto ai picnic tra i filari, fino alle visite serali in cantina e nei vigneti. Molte proposte uniscono il racconto del vino a momenti gastronomici con prodotti tipici locali, buffet, street food e cene a tema. Elemento centrale dell’edizione sarà il cielo d’estate: numerose cantine affiancheranno alle degustazioni l’osservazione astronomica, grazie alla collaborazione con gli astrofili e momenti dedicati alle stelle cadenti. Il programma si arricchirà inoltre di musica dal vivo, dj set, performance artistiche, trekking al tramonto, attività per famiglie. Il 30 luglio, la Fattoria del Colle a Trequanda (Siena), la tenuta di Donatella Cinelli Colombini, ospita una serata all’aperto tra grandi vini e cucina del territorio: ad accogliere gli ospiti le note del compositore e polistrumentista Andrea Pinsuti, mentre prima della cena sarà l’attrice Silvia Priscilla Bruni a prendere la scena con un originale racconto dedicato alla storia del vino. La cena vede protagonisti 8 piatti tipici rivisitati, pensati per raccontare l’incontro tra le tradizioni gastronomiche del territorio e una sensibilità più contemporanea. Ad accompagnare il percorso alcuni dei vini più rappresentativi delle cantine di Donatella Cinelli Colombini. Finale con i dolci della tradizione locale, e ancora teatro, musica e la possibilità di lasciarsi coinvolgere dal ritmo e dal ballo. A Tenuta di Nozzole, storica cantina di Greve in Chianti (Firenze), la bellezza delle colline del Chianti, l’eleganza di grandi vini, la musica e la gastronomia si incontrano per dare vita ad un’esperienza destinata a lasciare il segno. Il 10 agosto l’edizione 2026 di “Calici di Stelle” sarà dedicata ad un anniversario speciale, i 40 anni de La Pietra Chardonnay Toscana Igt, celebrati con una prestigiosa mini verticale di due annate storiche. Ad esaltare la degustazione, l’Antica Macelleria Cecchini proporrà una cena con grigliata di carne a vista, interpretando i sapori più autentici della tradizione toscana in un percorso gastronomico pensato per accompagnare i vini della serata. La serata sarà accompagnata dal dj set di Ander Off, dagli esperti dell’Associazione Astrofili Fiorentini, che guideranno gli ospiti nell’osservazione delle costellazioni e della Luna, e da un live painting. A rendere l’atmosfera ancora più speciale la presenza di Giovanni Folonari, presidente dell’azienda. L’evento è a numero chiuso e su prenotazione. Nella spettacolare cantina di Rocca di Frassinello, in Maremma - nata da una joint venture tra Castellare di Castellina e Château Lafite e disegnata dall’archistar Renzo Piano - il 12 agosto andrà in scena un brindisi speciale sulla terrazza panoramica, accompagnato dall’osservazione del cielo stellato con i telescopi, grazie alla guida dagli astrofili dell’Amsa. A Montepulciano (Siena), per celebrare l’anniversario dell’edizione n. 25 dell'evento, la Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese dona alla città 25 alberi, insieme ad uno speciale allestimento in Piazza Grande, con un albero simbolico. Per l’occasione sarà presentato un calice celebrativo in edizione limitata e tutti i ragazzi e le ragazze che nel 2026 compiono 25 anni lo riceveranno gratuitamente. Il 10 agosto via libera a tour delle cantine storiche, corteo di sbandieratori e tamburini, mercatini e naturalmente degustazioni guidate e cene tipiche nelle varie contrade.

In Trentino Alto Adige in calendario sabato 1 agosto l’evento alla terrazza dolomitica di Doss del Sabion a oltre 2.000 metri, per una serata di degustazione - raggiungibile in cabinovia - che riunirà 14 cantine della regione.

In Umbria 19 aziende si preparano a vivere insieme agli enoappassionati una serie di appuntamenti sotto le stelle, tra osservazioni con telescopi, cene tra i vigneti a lume di candela seguite da incontri astrologici, musica dal vivo e djset, serate a tema pizza e grigliata, nonché degustazioni dedicati al mondo delle bollicine.

In Veneto appuntamento l’8 agosto con “Calici di Stelle” a Cortina d’Ampezzo, nella prestigiosa cornice dell’Hotel Ancora Cortina, per una serata di degustazioni di grandi vini ed eccellenze delle Dolomiti. che vedrà inoltre la partecipazione delle cantine Mtv Lombardia. La cantina Guerrieri Rizzardi, a Bardolino (Verona) accoglie i visitatori il 24 luglio e il 13 agosto, con visite guidate, assaggi delle etichette, musica dal vivo e food truck, per finire con un brindisi collettivo.

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