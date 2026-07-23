Compleanno italiano per Selena Gomez, con cooking class nella tenuta de Il Borro di Ferragamo

Un compleanno in cui ha concentrato tutto il buono e il bello dell’Italia, tra pranzi in trattorie tipiche, panini gourmet, tiramisu ed una cooking class a Il Borro, la tenuta della famiglia Ferragamo in Valdarno: la celebre cantante e attrice americana Selena Gomez ha scelto il nostro Paese per festeggiare i suoi 34 anni, insieme al marito Benny Blanco, godendosi alcuni giorni di vacanza e postando sul suo profilo Instagram (che vanta la cifra record di 404 milioni di followers) una foto in cui spegne una candelina a Firenze. Dopo essersi fermata a Bologna, per un pranzo alla storica “Trattoria della Santa”, Selena Gomez è stata avvistata in Toscana. Qui, tra una tappa alla paninoteca gourmet “Ino” ed una cena all’osteria “Vini e Vecchi Sapori”, a Firenze, la coppia si è cimentata in una cooking class di piatti iconici della cucina italiana a Il Borro, una delle location più belle ed esclusive della Toscana, famosa anche per la sua filosofia “farm to table” e per l’orto a km zero. A coronamento del viaggio, infine, la Gomez ha pubblicato un post in cui, al posto della classica torta, ha scelto una grande coppa di tiramisu, con vista sull’iconico Ponte Vecchio, per soffiare sulla candelina di compleanno, ringraziando i suoi fan per tutto l’amore ed il supporto.

Sulla tappa bolognese della cantante Riccardo Lelli, titolare della “Trattoria della Santa”, ha dichiarato alla rivista “People” che Selena e il marito hanno voluto assaggiare la cucina più autentica, tra tagliatelle al ragù, tortellini in brodo e cotoletta: “sono stati molto gentili e di buon cuore, riempiendoci di complimenti per il cibo e il servizio”. Il giorno seguente, la coppia si è spostata a Firenze: qui ha fatto tappa da “Ino”, la paninoteca gourmet di Alessandro Frassica in Via dei Georgofili, dove Benny Blanco ha detto di aver mangiato “il miglior sandwich della sua vita”. La serata si è poi conclusa all’osteria “Vini e Vecchi Sapori”, in pieno centro storico. Poi, ieri, una giornata speciale a Il Borro, la tenuta della famiglia Ferragamo nel Valdarno: il borgo medievale, le cui origini risalgono al XII secolo, restituito al suo antico splendore attraverso un attento intervento di recupero e oggi destinazione di ospitalità immersa nel paesaggio toscano, è stato per la star un luogo protetto che le ha garantito di godere di privacy assoluta, e vivere momenti di totale relax ed esperienze autentiche, come un cooking class dedicata alla tradizione gastronomica toscana, una passeggiata a cavallo tra i paesaggi della proprietà e un aperitivo tra i vigneti. Ad accogliere la coppia Salvatore e Vittoria Ferragamo, che hanno condiviso con gli ospiti alcuni momenti del loro soggiorno.

Qui Selena Gomez e il marito, con tanto di grembiuli di ordinanza griffati Il Borro, si sono cimentati in una cooking class, preparando alcuni capisaldi della cucina made in Italy: una parmigiana di melanzane, dei fiori di zucca ripieni al forno ed una pasta fresca mantecata. Del resto la tenuta è nota anche per la sua filosofia “farm to table”, basata su ingredienti freschi a km zero coltivati nell’orto biologico. Infine, la star ha spento la sua candelina di compleanno non su una classica torta, ma su una grande coppa di tiramisu: la foto pubblicata sul suo profilo Instagram la ritrae su un balcone affacciato su Lungarno Vespucci, con vista sulla chiesa di San Frediano in Cestello. Nel lungo messaggio pubblicato a corredo delle immagini, l’artista ha voluto ricordare il suo impegno benefico (sei anni fa ha fondato “Rare Impact Fund”, organizzazione no-profit dedicata alla salute mentale dei giovani, ndr) e ringraziare i suoi fan: “prima di tutto devo ringraziare immensamente ciascuno di voi per il sostegno, la gentilezza e tutti gli auguri di compleanno. Ogni giorno posso continuare a creare grazie a voi. Grazie per farmi sentire sempre la ragazza più felice del mondo”.

Il marito della Gomez, un famoso produttore musicale, l’ha raggiunta in Italia dopo una traversata dell’Oceano Atlantico in barca a vela (a causa di una fobia per l’aereo). Negli ultimi mesi la coppia ha vissuto una relazione a distanza, mentre Selena Gomez era impegnata a Londra sul set della serie “Only Murders in the Building”.

Copyright © 2000/2026