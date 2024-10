Il vino italiano in tour con Iem, per consolidare gli Usa, e coltivare il promettente Messico

Consolidare il fondamentale mercato degli Stati Uniti, e continuare a seminare il futuro nel promettente (almeno per l’alta gamma) mercato del Messico: è l’obiettivo delle cantine italiane, protagoniste del “Simply Italian Great Wines Us Tour e Messico”, con la regia della Iem - International Exhibition Managemente by Marina Nedic e Giancarlo Voglino, tra le agenzie più longeve e dal maggior expertise in materia di internazionalizzazione del vino italiano, che, tra il 7 ed il 10 ottobre, toccherà New York, San Francisco e Città del Messico.

Una partecipazione fondamentale, quelle delle cantine sui mercati. Sia in uno fondamentale e strategico come quello degli Usa, primo mercato in valore, da anni, per le cantine del Belpaese, dove, secondo i dati Istat analizzati da WineNews, nel primo semestre 2024, le esportazioni in valore hanno raggiunto i 938,8 milioni di euro, con una crescita del +4,6% sul primo semestre 2023, nonostante un periodo di mercato non certo brillante, e appannaggio soprattutto degli spumanti. Decisamente più piccolo, ma non per questo trascurabile, il mercato del Messico, che, nel primo semestre 2024, ha portato nelle cantine italiane 28,6 milioni di euro, ma con una crescita del +31% sullo stesso periodo 2023, con una particolare attenzione ai vini di alta gamma.

“È una fase complicata del mercato, anche in Usa, difficile da interpretare, tra dinamiche di consumo che stanno cambiando, un momento economico e di tensioni internazionali che non spinge i consumi, e i giovani che sono più difficili da conquistare, rispetto ai loro predecessori, per produttori ed operatori del business del vino. E per questo essere presenti ed a contatto diretto con chi il mercato lo vive tutti i giorni è ancora più importante”, dichiarano Marina Nedic e Giancarlo Voglino, alla vigilia del “Simply Italian Great Wines Us Tour e Messico”. Ad animare le diverse tappe, tra gli altri, ci saranno grandi Consorzi, come quello del Chianti e quello del Pinot Grigio delle Venezie, e cantine di tutta Italia, dalla sarda Siddura alla veneta Aldegheri, dalla marchigiana Casalfarneto all’abruzzese Marraniero, dalla marchigiana Boccadigabbia alla siciliana Cantine Fina, dalla trentina Cesconi al gioiellino del Chianti Rufina Tenuta di Artimino, dalla chiantigiana Tenuta Travignoli alla calabrese Librandi, dalla franciacortina Ricci Curbastro alla griffe dell’Amarone della Valpolicella Masi, solo per citarne alcune. Tra classici walk around tasting, master class e non solo.

Tra i grandi protagonisti del tour Iem by Nedic & Voglino in Usa, in particolare, ci sarà, come detto, il Consorzio del Chianti Classico, che a New York vedrà il debutto di un particolare format, tutto “orgoglio e tricolore”, con l’abbinamento tra sette vini Chianti degustati in verticale a diversi formaggi Dop italiani, per stimolare un dibattito a tavola intorno a vino e cibo. Tra i vini di annata, con deviazioni sul Chianti Superiore, le più mature Riserve ed il Vin Santo, si avvicenderanno il Pecorino Toscano, il Fiore Sardo, il Gorgonzola piccante, la Robiola di Roccaverano ed il Parmigiano Reggiano. L’incontro sarà condotto da Robin Kelley O’Connor, Wine Educator Usa, insieme al Wine Ambassador del Consorzio del Chianti, Luca Alves, che curerà la parte tecnica dei formaggi, appositamente scelti con la collaborazione del celebre Lou Di Palo, titolare della quasi centenaria dispensa “Di Palo’s Fine Food” in Little Italy, vero guru dei formaggi italiani. Anche a San Francisco, il Consorzio de Chianti porterà un altro format inedito per la piazza: sarà la volta del Chianti Superiore in degustazione verticale.Protagoniste le sfumature del Sangiovese declinate a questa categoria di produzione, non molto conosciuta ma di grande interesse per il pubblico della California. Condurranno il seminario Shelley Lindgren, scrittrice enogastronomica e ristoratrice, ed il Wine Ambassador, Luca Alves. “Nuovo slancio per il Chianti sui principali mercati statunitensi, “east” e “west” coast, con proposte fresche, accattivanti e con un accento particolare sul binomio vino-cibo, da sempre nelle corde della denominazione - dichiara Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti - perchè questo sodalizio a tavola è oggi più che mai determinante per sopravvivere alla crisi dei consumi e all’aumentata capacità di scelta dei consumatori, diventati sempre più esigenti”.

