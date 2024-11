Il whisky supera i livelli pre-pandemia: nel 2024 giro d’affari di 89 miliardi di dollari

Il giro d’affari da oltre 89 miliardi di dollari nel 2024 supera per la prima volta il fatturato 2019 (86 miliardi) e conferma la netta ripresa del settore dopo il calo dovuto alla pandemia. E si prevede che il comparto crescerà ancora fino a 104 miliardi nel 2029 per un aumento complessivo del 18% e un tasso di crescita annuale composto al 3,2%. Parliamo del whisky, il famoso distillato particolarmente apprezzato per la sua complessità e per la varietà di note sensoriali che è in grado di offrire: una scelta che sta tornando ad essere popolare tra gli intenditori e gli appassionati di bevande alcoliche, come confermato dalla recente indagine pubblicata da Statista, e che spiega come i consumatori siano sempre più diversificati anche in ragione delle innovazioni creative e delle proposte uniche ideate dalle aziende specializzate. Tante realtà sono sempre, infatti, alla ricerca di spunti o idee che raggiungano un pubblico sempre più vasto di appassionati, senza mai perdere di vista la qualità dei prodotti. Un fattore, quest’ultimo, particolarmente attenzionato dai Millennials, che lo hanno trasformato in un trend sui social: su Instagram si contano quasi 23 milioni di post con gli hashtag #whisky o #whiskey.

“In un recente articolo del “Financial Times” si è cercato di far luce sulle evoluzioni del settore in termini di consumatori - spiega Chiara Pigini, marketing manager Mavolo Beverages - il magazine britannico indica che i Millennials stanno diventando sempre più esigenti, prediligendo la qualità rispetto alla quantità, mentre il mercato dei più giovani, di età compresa tra i 18 e i 25 anni, ha visto un aumento del 25% anno su anno del consumo di whisky dal 2021, secondo un sondaggio a cura di YouGov. Inoltre, un rapporto di Distill Ventures stima che le donne rappresentino oltre il 35% dei bevitori di whisky nel Regno Unito e negli Stati Uniti: questi dati dimostrano come il settore sta coinvolgendo un bacino sempre più ampio di consumatori”.

Tra le aziende protagoniste, che hanno portato slancio e innovazione all’interno del comparto c’è, per esempio, Brave New Spirits, brand produttore di whisky scozzesi che ha recentemente lanciato la linea Whisky Heroes ridefinendo il concetto di etichetta e storytelling: le loro bottiglie sono caratterizzate da vivaci illustrazioni in stile fumetto, combinando un’esperienza innovativa con la qualità premium del prodotto, attirando un pubblico sempre più diversificato. “La capacità d’innovare, mantenendo un forte legame con la tradizione, si conferma un motore di crescita per l’intero mercato - aggiunge Pigini - le proposte audaci come quelle di Whisky Heroes, distribuite nel catalogo premium di Anthology, non solo intercettano i gusti delle nuove generazioni, ma contribuiscono anche a consolidare il posizionamento del whisky come una scelta contemporanea e dinamica nel panorama delle bevande alcoliche. Il settore si conferma capace di evolversi e conquistare nuovi mercati, rafforzando il proprio ruolo di protagonista tra i prodotti premium”.

Focus - Whisky: ecco i trend 2025 (by Verified Market Reports)

Premiumization: i consumatori mostrano un crescente interesse per prodotti premium, come whisky artigianali o varietà invecchiate, apprezzati per le loro esperienze sensoriali uniche e memorabili.

Diversità di sapori: il boom delle distillerie artigianali ha ampliato ingredienti e tecniche di produzione, offrendo una gamma sempre più ampia di spirits innovativi accanto alle varietà tradizionali.

Ready-to-Drink (Rtd): i whisky pronti da bere stanno guadagnando popolarità grazie alla loro praticità, conquistando in particolare le nuove generazioni.

Cocktail al whisky: questa acquavite di cereali si sta affermando come un ingrediente versatile e ricco di complessità, rendendolo sempre più centrale nella mixology moderna.

Turismo del whisky: cresce l’interesse per esperienze immersive nelle regioni di produzione di questo distillato, con viaggiatori desiderosi di scoprire la cultura e i processi produttivi che lo caratterizzano.

Whisky in cucina: il whisky è sempre più utilizzato come ingrediente culinario per esaltare i sapori dei piatti, con chef di tutto il mondo che ne esplorano le potenzialità creative.

Whisky come investimento: collezionisti e investitori puntano su prodotti rari e invecchiati, considerati beni di valore oltre che di consumo.

