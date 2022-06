illy in vetta alla classifica dei brand più amati nel mondo, alla posizione n. 2 dopo Asics

È illy il brand italiano più amato nel mondo nel 2022, alla posizione n. 2 - il miglior risultato di sempre per un marchio tricolore - dietro ad Asics, n. 1 assoluto, e davanti a “superbrands” quali Colorbar Cosmetics, che segue sul gradino n. 3 del podio, e Nuxe, Maisons du Monde, Bonduelle, Jimmy Choo, Kewpie, Fjällräven e Muji. A dirlo è “Love Brands 2022”, la Top 10 annuale e globale dei “super marchi”, stilata dalla piattaforma di accelerazione di consumer intelligence Talkwalker che ha analizzato 1.500 brand nei differenti Paesi del mondo, per un totale di 2,6 miliardi di conversazioni (nel periodo luglio 2021-marzo 2022) su social media, news, blog, forum e altri canali d’interazione. Con l’azienda triestina che, guidata da Andre Illy, scorrendo i primi 50 brand al mondo, si piazza davanti a “superbrands” come Bosch e Palmolive, Lancome e Nescafé, L’Oreal e Adidas e anche Apple, mentre per trovare altri marchi italiani bisogna arriva fino alla posizione n. 23 con Dolce & Gabbana e, a seguire, Missoni (32) e Alfa Romeo (36).

