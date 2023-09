In Champagne la vendemmia entra nel vivo: ottimismo, nonostante le difficoltà di agosto

Tra i filari della Champagne la vendemmia è entrata nel vivo, e nonostante le condizioni climatiche difficili che hanno accompagnato la maturazione delle uve, il Comité Champagne prevede un raccolto di grande qualità. Nei settori più precoci la raccolta è appena iniziata, mentre nella maggior parte dei vigneti partirà nei prossimi giorni, e la vendemmia, interamente manuale, dei 34.000 ettari della denominazione, coinvolgerà tra le 100.000 e le 120.000 persone per le prossime due-tre settimane.

Ripercorrendo l’andamento stagionale che ha accompagnato questa vendemmia, dall’inizio dell’anno alla fine di luglio, la stagione viticola è stata particolarmente tranquilla, con pochissime gelate o grandinate e peronospora e oidio sotto controllo, con l’unico aspetto che destava qualche preoccupazione legato alla mancanza di precipitazioni e quindi al rifornimento d’acqua dei suoli, dopo un inverno particolarmente secco. Il clima, in agosto, si è poi rivelato più incerto, caldo e insolitamente umido, ed ha portato alla comparsa di focolai di botrite. Fortunatamente, questo clima ha favorito anche “il peso eccezionale dei grappoli, più di 220 grammi in media, cosa mai vista in Champagne”, come ha spiegato Maxime Toubart, presidente dei vigneron e co-presidente del Comité Champagne, che aggiunge come “questi grappoli numerosi e generosi ci permetteranno di selezionare solo quelli perfettamente sani”.

In questo modo, aggiunge David Chatillon, presidente delle Maison di Champagne e co-Presidente del Comité Champagne, “gli Champenois organizzeranno la raccolta in modo da garantirsi uve di grande qualità: tenuto conto del carico d’uva nei vigneti, anche selezionando solo i grappoli migliori, tutti i produttori dovrebbero raggiungere senza difficoltà la resa disponibile, fissata a 11.400 chilogrammi ad ettaro (114 quintali ad ettaro, ndr)”.

Copyright © 2000/2023