In estate si mangia più pesce ma serve attenzione per mantenere la catena del freddo

Estate, stagione di gelati, angurie e meloni ma anche quella dove il consumo di pesce cresce considerevolmente. Lo dimostra una recente ricerca, svolta da Api (Associazione Piscicoltori Italiani), che ha registrato un incremento del consumo di pesce negli italiani arrivando a 29 Kg pro capite nel 2022 con una produzione ittica di pesce allevato pari a 53.900 tonnellate. Un consumo quello pro-capite che raggiunge il suo picco nella stagione estiva per le sue caratteristiche nutrizionali. Il pesce, infatti, è un alimento ricco di proteine altamente digeribili, e quindi leggero, ma al tempo stesso fonte di preziosi nutrienti quali vitamine, sali minerali e Omega 3 indispensabili nei mesi di caldo estivo. Ma il pesce deve essere “maneggiato con cura” soprattutto quando le temperature sono particolarmente alte , quello che serve è un’attenzione costante per il mantenimento della catena del freddo che il prodotto ittico richiede per la sua giusta conservazione. Orobica Pesca, azienda storica bergamasca tra le principali realtà italiane per la commercializzazione di prodotti ittici, arriva, nei giorni estivi, a mobilitare quotidianamente 4.800 kg di prodotti freschi ai quali si aggiungono 3.600 kg di prodotti congelati, destinati alla ristorazione e al consumatore finale. Qualità e freschezza che, soprattutto nei mesi estivi, devono essere garantite fino alla destinazione finale. Un’attenzione che deve essere alta anche tra i consumatori. “È necessario prestare attenzione alla conservazione dei prodotti dopo averli acquistati - commenta Sirio Fiorese,dottore veterinario responsabile qualità e sicurezza Orobica Pesca - buste termiche e siberini vengono in nostro soccorso ed è bene utilizzarli soprattutto nei mesi estivi per garantire al pesce la giusta conservazione. In modo particolare per quei prodotti ittici che verranno consumati crudi e per quelle specie (come tonni, tonnetti, sgombri, alici e aringhe), che a seguito di interruzioni della catena del freddo possono sviluppare naturalmente istamina, una tossina che potrebbe causare delle reazioni simil-allergiche dopo averli assunti. È bene ricordare che questa tossina resiste anche alla cottura, è quindi fondamentale conservare correttamente questi prodotti e consumarli in tempi brevi”.

