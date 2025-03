In Francia la cantina Rhonéa lancia una raccolta fondi contro la violenza sulle donne

Non solo proclami, ma iniziative concrete per combattere la violenza sulle donne: per tutto il mese di marzo, la cantina francese Rhonéa (che raggruppa più di 300 piccoli viticoltori artigianali nella regione del Vaucluse), si impegna a favore dell’associazione “Vivre Femmes”, che gestisce il primo centro di accoglienza in Francia per donne vittime di violenza nelle zone rurali di Aubignan. Il progetto prevede di devolvere 2 euro per ogni bottiglia venduta di “V.i.v.r.e”, una cuvée creata ad hoc a base di Grenache e Syrah.

“L’operazione riguarda la vendemmia 2023, di cui restano circa 1.200 bottiglie sulle 6.000 prodotte”, spiega Valérie Vincent, direttrice marketing e comunicazione di Rhonéa. La cantina sarà inoltre presente a fianco dell’associazione, per tutto il weekend dell’8 marzo, al Salon des Femmes della sala polivalente di Aubignan e contribuirà alla serata dedicata ai diritti delle donne.

