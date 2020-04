In tempi in cui spopolano le degustazioni online, anche la cena con abbinamento diventa virtuale

Con ristoranti, bar ed enoteche chiusi per l’emergenza sanitaria, sono i social i canali in cui il vino e il cibo fanno da padroni, tra degustazioni virtuali e video ricette di chef, stellati e non. E, ai tempi del Coronavirus, succede anche questo: Vitique, ristorante ed enoteca nel cuore del Chianti Classico, in Toscana, ha, come tanti altri ristoranti d’Italia, attivato il servizio di delivery “Vitique at Home”, ma non si è fermata qui: ha lanciato, infatti, due iniziative nuovissime, per avvicinare gli amanti del buon cibo e del buon bere alla cucina del ristorante, ed ai vini di Santa Margherita, una delle più importanti realtà vitivinicole italiane.

Con Vitique Chef Tabl-e si potrà “entrare”, infatti, nella cucina di Vitique, parlare e confrontarsi con lo chef Antonio Guerra ed avere le istruzioni per completare a casa i piatti ordinati. I commensali saranno così accompagnati nel mood culinario di Vitique e guidati alla scoperta dei segreti delle creazioni dello chef. E, come ogni cena che si rispetti, non manca il vino: gli abbinamenti enogastronomici potranno essere scelti tra le etichette delle 10 cantine italiane di Santa Margherita. Lo staff di sala di Vitique avrà, invece, il compito di introdurre i vini scelti, presentando la cantina di riferimento e guidando una degustazione interattiva. Vitique Chef Tabl-e potrà essere prenotato anche da più gruppi di amici, connessi tutti attorno ad uno stesso tavolo virtuale, per una nuova esperienza coinvolgente e divertente. Il primo appuntamento è in calendario il 24 aprile.

Una parte del ricavato, sarà devoluto all’associazione Rete Sociale ForiMercato, squadra di solidarietà per la raccolta alimentare e la distribuzione di beni di prima necessità destinati alle persone bisognose segnalate dal Comune di Firenze.

