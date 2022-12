In un delizioso libricino “scritto a mano” i classici della nostra cucina attualizzati in chiave veg

Sembra un vecchio ricettario della nonna, scritto a mano in bella calligrafia e illustrato da piccoli disegni a china, ma in realtà raccoglie e attualizza i classici della cucina italiana in chiave vegetale. È firmato dallo scrittore ed esperto di alimentazione Marco Boscarato “Il quaderno della cucina vegetale” (Kellermann Editore, novembre 2022, pp. 80, prezzo di copertina 9,00 euro), che presenta una quarantina di ricette dall’antipasto al dolce.

Gnocchi, arrosto vegetale, burger di fagioli e mais, spaghetti alle vongole “fuggite”: l’obiettivo è quello di esplorare nuovi sapori e alternative, senza rinunciare alla tradizione gastronomica, ma piuttosto aggiungendo ad essa salute, creatività e sapori accattivanti e inattesi. Oltre alle ricette il volume è arricchito anche da due sezioni pratiche: la prima nella quale vengono offerti suggerimenti su come sostituire gli ingredienti di origine animale; la seconda dedicata alle tecniche di non spreco che si rifanno allo stesso concetto di rispetto degli ingredienti alla base della cucina vegetale.

