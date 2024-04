In volo verso Bordeaux con il Prosecco Docg nel calice: la partnership tra Consorzio e Cité du Vin

Dalle Colline vitate Patrimonio Unesco delle bollicine italiane più consumate ai vigneti di Bordeaux dove nascono alcuni dei più prestigiosi gioielli “rossisti” del globo. Un viaggio enoico tra Italia e Francia con il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore che ha scelto di mirare al cielo per la sua ultima iniziativa promozionale. Dopo che Volotea, la compagnia aerea che collega piccole e medie città europee, ha recentemente inaugurato il suo primo volo tra Verona e Bordeaux, il Consorzio, nella partnership con la Cité du Vin, ed in particolare, grazie al progetto “Via Sensoria”, ha voluto promuovere l’eccellenza enologica del territorio, portando il suo prodotto simbolo direttamente “sopra le nuvole”. E nella prima degustazione aerea, organizzata in collaborazione con la compagnia, i passeggeri hanno scoperto (o riscoperto) il celebre spumante italiano, mentre volavano in direzione della rinomata regione vinicola di Bordeaux.

“Questa iniziativa testimonia ancora una volta l’interesse e l’apprezzamento sempre più diffuso per il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg - ha commentato il direttore del Consorzio Diego Tomasi - siamo entusiasti che Volotea ci abbia scelto per offrire il nostro vino ai suoi passeggeri, omaggiando loro di un’esperienza di volo unica che celebra la “gemma della corona” del patrimonio enologico italiano”.

