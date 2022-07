Italia “regina” delle “Olimpiadi della Vera Pizza Napoletana” 2022. Con Turchia e Polonia

La migliore “Vera Pizza Napoletana” la firma l’italiano Cristiano de Rinaldi, così come è italiano Luca di Massa, autore della miglior “Mastunicola” (una delle ricette più antiche della pizza napoletana, a base di farina, strutto, basilico e pecorino romano), e fanno sventolare il tricolore anche Carmine Aputino, che ha preparato la migliore “Pizza Fritta”, e Raffaele Napoletano, firma del miglior Calzone Napoletano. Viene dalla Turchia, invece, Senol Bulut, che ha trionfato nella categoria “Per Gourmet”, mentre il miglior pizzaiuolo amatoriale viene dalla Polonia, e si chiama Kamil Blaszczyk: ecco i verdetti delle “Olimpiadi della Vera Pizza Napoletana” 2022, chiuse ieri a Napoli, e con “la squadra azzurra”, che ha vinto, quindi, il Trofeo delle Nazioni “Lello Surace”, trionfando in più categorie. “L’Italia conferma la sua leadership - ha commentato il presidente dell’Associazione Vera Pizza Napoletana, Antonio Pace - ma è stato bello in queste giornate confrontarsi con la crescita di livello dell’arte della pizza nei vari Paesi partecipanti. Sono molte le delegazioni che hanno proposto pizze dallo standard elevatissimo. Piace sottolineare che in molti casi si tratta di realtà, prima fra tutte la Polonia, dove Avpn da anni promuove e divulga la passione per la Vera Pizza Napoletana”.

Interessante anche la lista dei premi speciali: ad aggiudicarsi il “Premio Alfredo Fico Jr.”, conferito al più giovane degli iscritti, è stato Diego Santucci, diciassettenne di Napoli. Il trofeo per il concorrente con il maggiore chilometraggio ha registrato la vittoria di Gonzalo Garay Varo, che, con il suo viaggio da Rancagua, in Cile, ha totalizzato la bellezza di 12.038 km per raggiungere Capodimonte, mentre quello alla prima donna classificata è andato a Federica Mignacca che, ex aequo con Salvatore Santucci, si aggiudica anche il premio di “miglior Fornaio”.

“Una bellissima festa - conclude il presidente Pace - che giunge a coronamento di una manifestazione che ha il merito di porre la pizza al centro di un palcoscenico internazionale. Il tutto arricchito dal disvelamento dell’Opera Celebrativa della Pizza Napoletana e dell’Arte del Pizzaiuolo Napoletano, realizzata dal Maestro Lello Surace, il primo monumento al mondo dedicato ad un piatto tipico, che certamente diventerà un’attrazione per i turisti in transito nella nostra città. Le attività di Avpn proseguono nel solco della nostra mission che prevede sempre più la promozione e la divulgazione della Verace Pizza Napoletana in tutti i continenti”.

Focus - Il “megagliere” delle “Olimpiadi della Vera Pizza Napoletana” 2022

Vera Pizza Napoletana

1 Cristiano de Rinaldi (Italia)

2 Domenico Martucci (Italia)

3 Marcos Roberto de Oliveira da Silva (Brasile)

Mastunicola

1 Luca Di Massa (Italia)

2 Gennaro Sabbarese (Italia)

3 Tomasz Wolsky (Italia)

Per Gourmet

1 Senol Bulut (Turchia)

2 Przemyslaw Szkudlarek (Polonia)

3 Francesco Pone (Italia)

Pizza Fritta

1 Carmine Apetino (Italia)

2 Gennaro Esposito (Italia)

3 Simone Ferdinando Infusino (Italia)

Calzone Napoletano

1 Raffaele Baratto (Italia)

2 Dihyang Yee (Malesia)

3 Marcelo Daffinito (Italia)

Amatori

1 Kamil Blaszczyk (Polonia)

2 Dante Malagrino (Usa)

3 Antonio Pascarella (Italia)

Copyright © 2000/2022