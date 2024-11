“Italian Cheese Awards” 2024, il formaggio dell’anno? Il Maimone di Sardegna del Caseificio Erkiles

Nella categoria “Freschissimo”, lo Squacquerone di Romagna Dop di Centrale del Latte Cesena ha conquistato la giuria con il suo colore bianco lucente e il profumo di fermenti lattici e mandorla, che si armonizzano in un gusto dolce e lievemente acidulo. Per la categoria “Fresco”, il Roccaverano Dop Stagionato dell’Azienda Agricola Nilvana ha offerto una pasta finemente granulosa e un gusto delicato e leggermente acidulo, realizzato con latte crudo di capra. Nella categoria “Pasta Molle”, il Morlacco del Grappa del Caseificio Montegrappa ha proposto una consistenza morbida e occhiata, racchiusa in una crosta di listarelle di pioppo, caratterizzata da un sapore intenso e un aroma persistente. Passando alla “Pasta Filata”, la Burrata del Caseificio Artigiana, interamente lavorata a mano, ha colpito per la delicatezza della pasta esterna e la morbidezza del ripieno di stracciatella. Il Caciocavallo del Parco delle Bontà, vincitore nella categoria “Pasta Filata Stagionata”, si è distinto per il suo colore giallo intenso e un sapore sapido e piccante. Nella categoria “Semistagionato”, il Gran Capra di Gildo Formaggi ha affascinato per il suo gusto caprino fragrante, con una consistenza compatta e leggermente granulosa, simile al grana. Per la categoria “Stagionato”, il Montelupo della Casara di Roncolato si è rivelato un omaggio al terroir dei Monti Lessini, con una crosta paglierina e una pasta rocciosa che evoca i pascoli d’alpeggio. Nella categoria “Stagionato oltre i 24 mesi”, il Maimone del Caseificio Erkiles in Sardegna, prodotto con caglio vegetale e latte di pecore allevate al pascolo, ha esaltato il gusto autentico della Barbagia. Il Formaggella di Bufala del Caseificio Aurora ha vinto come miglior “Aromatizzato”, grazie alla sua pasta morbida e scioglievole, arricchita da note floreali di fiori blue del Madagascar, vaniglia e accenni fungini. Infine, nella categoria “Erborinato”, l’Honey Blue della Latteria Moro ha sorpreso per l’originalità del suo affinamento in idromele e una copertura in cera d’api, che racchiude un formaggio cremoso dalle venature piccanti. Ecco i migliori formaggi italiani vincitori degli “Italian Cheese Awards” 2024.

La giuria di esperti, nei giorni scorsi alla Mole Vanvitelliana di Ancona, ha scelto i vincitori tra i 33 formaggi finalisti, assegnando i 10 premi di categoria e 7 premi speciali per meriti nel settore caseario. Protagonista, è stata la Sardegna, che ha conquistato il riconoscimento di “Formaggio dell’Anno” e il premio nella categoria “Stagionato oltre 24 mesi” con il Maimone del Caseificio Erkiles. A Salvatore Demarcus è stato assegnato il “Premio alla Carriera”, mentre il riconoscimento per il miglior derivato del latte è andato alla “Ricotta Ducale” di Antonio Garau. Questi formaggi premiati riflettono la varietà e la qualità della tradizione casearia italiana, valorizzando l’abilità e l’innovazione di artigiani provenienti da tutta la Penisola.

Focus - “Italian Cheese Awards” 2024: i “Premi Speciali”

Premio al miglior Derivato del Latte: La Ricotta Ducale Antonio Garau dal 1880, Sardegna

Premio Donne del latte: Sorelle Cugusi: Caseificio Cugusi, Toscana

Premio al Cheese Bar dell’anno: + Cheeese, Cantina con Sofá, Pesaro Marche

Premio al miglior Formaggio di montagna: Tomone d’Alpeggio Giovale formaggi, Piemonte

Premio alla Carriera: Salvatore Demarcus Caseificio Demarcus, Sardegna

Premio al Caseificio dell’anno: La Tenuta Bianca, Campania

Premio al Formaggio dell’anno: Maimone, Caseificio Erkiles, Sardegna

Copyright © 2000/2024