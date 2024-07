Italiani sempre più consumatori di integratori alimentari, business da 4,5 miliardi di euro

Dieta Mediterranea e prodotti tipici sono un must nel piatto degli italiani. Che, però, sono sempre più consumatori di integratori alimentari, tra vitamine, minerali, Omega-3 e così via, consumati da 30 milioni di persone nel Belpaese, per oltre 299.000 tonnellate ed un valore di 4,5 miliardi di euro nel 2023. A dirlo è la review “Integrazione alimentare: stato dell’arte e nuove evidenze scientifiche”, promossa da Integratori & Salute, realtà che fa parte di Unione Italiana Food (che mette insieme 530 aziende, per 900 marchi e 24 categorie merceologiche, per un totale di 56 miliardi di euro di fatturato e 18 di export, ndr).

Innovazione, know how e ricerca sono i tre pilastri che guidano questo settore, di cui l’Italia è leader europeo, coprendo il 26% del fatturato totale, seguita da Germania e Francia. Secondo un’elaborazione di Unione Italiana Food su dati New Line, il canale di vendita prevalente è quello delle farmacie, con un valore di 3.538 milioni di euro, il 77,9% del totale, seguito da Gdo (con il 7,7%), para-farmacie (7,6%), canale online (6,9%). In farmacia, come segmento leader di mercato, si confermano i probiotici, con 537,3 milioni di euro, che rappresentano una fetta del 15,2% del mercato. Al secondo posto, si classificano i sali minerali”, con 335,2 milioni di euro (con un’incidenza del 9,2% e una crescita del +2,7% sul 2022). Al terzo e quarto posto troviamo “vitamine” e “tonici”, con quote superiori al 6%. Secondo il rapporto si tratta di un consumo consapevole per 7 italiani su 10: prima di comprare un integratore alimentare, si affidano infatti al consiglio dei professionisti della salute, in primis al medico (48,4%), seguito dal farmacista (36,3%). La sfida oggi è individuare le formulazioni migliori per la biodisponibilità, e quindi gli effetti degli ingredienti contenuti nei vari prodotti. Nuove ricerche sono in corso in campo dermatologico sugli antiossidanti contenuti in alcuni estratti vegetali (come il resveratrolo e la polidatina) e sull’acido ialuronico idrolizzato, per la salute della pelle.

