La Cucina del Senza è in edicola, alla portata di tutti, per “Mangiare con Gusto e vivere 100 anni”

La pasta senza sale o la torta di mele senza zucchero sono sane dal punto di vista nutrizionale, ma possono essere anche buone? Certo che sì: lanciata come una sfida, raccolta anche dai più celebri chef italiani, sull’onda del successo e dei consensi trovati, La Cucina del Senza, fondata sulla filosofia del mangiare bene senza usare sale, grassi o zucchero aggiunti, vuole diventare parte di un vero e proprio movimento culturale, per far vivere tutti meglio e più a lungo grazie ad un regime alimentare che riequilibra il metabolismo, disinfiamma l’organismo ed elimina naturalmente i grassi in eccesso. Parola di Lucia e Marcello Coronini, autori del volume “Mangiare con Gusto e vivere 100 anni con La Cucina del Senza” (edizioni Gribaudo - Feltrinelli), in edicola, alla portata di tutti quelli che vogliono conoscere questa cucina particolare, con il settimanale Oggi (fino al 16 febbraio). Aspettando “Gusto in Scena 2020”, edizione n. 12 dell’evento dedicato a La Cucina del Senza, di scena con i suoi protagonisti, a Venezia (Scuola Grande San Giovanni Evangelista, 1 e 2 marzo).

Copyright © 2000/2020